Збірна України зовсім скоро стартує у відборі на чемпіонат світу-2026, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді. Востаннє "синьо-жовті" грали на мундіалі 20 років тому.
У 2006 році, коли український футбол був на підйомі, підопічні Олега Блохіна дійшли до 1/4 фіналу чемпіонату світу у Німеччині. 24 канал розповідає про те, де зараз ключові футболісти та тренер легендарної збірної України.
Як збірна України виступила ЧС?
3 вересня 2005 року збірна України зіграла з Грузією унічию з рахунком 1:1 у відборі на чемпіонат світу 2006 року. "Синьо-жовтим" потрібно було лише перемагати, щоб вийти з першого місця на мундіаль.
Доля путівки мала вирішуватися у наступній грі з Туреччиною. Проте "синьо-жовті" прилетіли в Україну вже у статусі учасника чемпіонату світу-2006, адже збірна Данії вирвала нічию у турків, а підопічні Блохіна стали недосяжними для суперників.
Збірна України на груповому етапі чемпіонату світу зіграла з Іспанією (поразка 0:4), Саудівською Аравією (перемога 4:0) та Тунісом (перемога 1:0). В 1/8 фіналу "синьо-жовті" зустрілися зі Швейцарією.
Тоді героєм матчу став Олександр Шовковський. Тодішній голкіпер Динамо у серії пенальті не пропустив жодного голу, а Україна пробилася у наступний раунд. У чвертьфіналі підопічні Блохіна програли Італії – 0:3.
Серія пенальті Україна – Швейцарії: дивіться відео
Де зараз футболісти та тренер збірної?
Андрій Шевченко один із лідерів збірної України після ЧС-2006 у Німеччині покинув Мілан та перейшов у Челсі, звідки через деякий час повернувся в італійський клуб. А у 2009 перебрався у київське Динамо, де завершив кар'єру.
У футболці збірної України Андрій Шевченко востаннє зіграв на домашньому Євро 2012 року. Після завершення кар'єри легендарний форвард пішов у політику, але зрештою повернуся до футболу.
У 2016 році Андрій Шевченко почав свою тренерську кар'єру, як асистент головного тренера збірної України. А вже у липні того ж року власне очолив "синьо-жовтих", замінивши Михайла Фоменка.
Шевченко вивів збірну України на Євро-2020, де з командою дійшов до 1/4 фіналу турніру. Після роботи у збірній Андрій Миколайович очолив Дженоа, але був звільнений після 11 матчів на чолі італійського клубу.
З січня 2024 року Андрій Шевченко працює президентом УАФ. Колишній футболіст та тренер займається розвитком українського футболу.
Олександр Шовковський після історичного мундіалю у 2006 році продовжив грати за київське Динамо, де завершив кар'єру у 2016 році. За збірну України востаннє СаШо зіграв у 2012 році.
У 2018 році Олександр Шовковський почав працювати у тренерському штабі Андрія Шевченка у збірній України. Проте потім колишній голкіпер відійшов від футболу та був депутатом Київміськради від партії Віталія Кличка – "УДАР".
З 2023 року Шовковський почав працювати у тренерському штабі Динамо, ставши асистентом Мірчі Луческу. А згодом СаШо повноцінно очолив "біло-синіх", де й продовжує працювати наразі.
Андрій Гусін після чемпіонату світу 2006 року перейшов у російські Крила Совєтов. Вже через два сезони перейшов інший російський клуб Сатурн, де грав до 2009 року.
У 2009 році Гусін завершив кар'єру футболіста. У 2010 – 2013 роках експівзахисник збірної України почав тренерську діяльність у київському Динамо-2, який виступав у Першій лізі.
17 вересня 2014 року Андрій Гусін трагічно загинув. Колишній футболіст загинув на автодромі "Чайка" під Києвом, не впоравшись з керуванням мотоцикла. Його поховали на Байковому кладовищі.
Анатолій Тимощук у лютому 2007 році перейшов у Зеніт, де провів два сезони. Потім український футболіст перейшов у мюнхенську Баварію, де виграв омріяну Лігу чемпіонів.
У 2013 році Тимощук повернувся в Зеніт, а за два роки продовжив кар'єру у Кайраті з Казахстану. У 2017 році колишній символ українського футболу став асистентом головного тренера у пітерській команді.
Анатолій Тимощук залишився в Росії після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Колишній капітан збірної України зрадив рідну країну, замовчуючи жахливі дії окупантів та допомагаючи їм.
Владислав Ващук після мундіалю 2006 року у Німеччини провів сезон у Динамо, але через конфлікти з керівництвом та тренером перейшов до одеського Чорноморця.
У 2008 році Ващук підписав контракт з футбольним клубом Львів, але мав мало ігрового часу через травми. За рік Владислав повернувся до Чорноморця. Останнім клубом у його кар'єрі стала Волинь, де він грав до 2011 року.
Після завершення кар'єри Владислав Ващук почав займатись бізнесом, а не пішов у тренерську діяльність. Ексгравець Динамо брав участь у різноманітних проєктах з метою популяризацію спорту в Україні, зокрема, футболу.
Зазначимо, що Владислав Ващук став на захист України у травні 2023 року. Колишній футболіст проходить службу у Національній гвардії у бригаді "Буревій", захищаючи рідну країну від російських окупантів.
Олександр Рикун після феєрії збірної України на чемпіонаті світу-2006 у Німеччині продовжив грати за Металіст, ставши легендою клубу. У 2009 році півзахисник перейшов у Ворсклу, де у 2011 році завершив кар'єру.
Після відходу з футболу Рикун працював селекціонером. Колишній гравець Металіста допомагав харківському клубу знаходити молодих талантів. Зазначимо, що Олександр завчасно завершив кар'єру.
Адже відомо, що у нього були проблеми з алкоголем, це серйозно вплинуло на його кар'єру. Жажа Коельо ділився спогадами, як Рикун швидко напивався та починав буянити, а Євген Кучеревський розповідав, що футболіста приносили "побитим" на базу.
Сам Олександр Рикун розповідав про власні проблеми в інтерв'ю "Бомбардиру". Ексфутболіст Металіста та збірної України зізнався, що після завершення кар'єри його вага була понад 120 кілограмів.
Олег Блохін був першим та єдиними тренером, який зміг вивести збірну України на чемпіонат світу. У 2007 році фахівець покинув "синьо-жовтих", а за рік очолив футбольний клуб Москва.
Згодом Блохін став спортивним директором Чорноморця. А у 2011 році спеціаліст знову очолив збірну Україну перед домашнім чемпіонатом Європи. А у вересні 2012 року став наставником київського Динамо.
У 2014 році Олег Блохін покинув "біло-синіх" та більше не повертався до тренерської діяльності. Легенда українського футболу веде не публічне життя, але час від часу з'являється на різних проєктах, як експерт.
Сергій Ребров після ЧС-2006 продовжив грати за Динамо, а у 2008 році перебрався у російський Рубін. Вже у 2009 році український футболіст завершив кар'єру через постійні травми.
У 2014 році Сергій Ребров очолив Динамо, вигравши двічі чемпіонат України, два національні Кубки та Суперкубок країни. Потім фахівець став тренером Аль-Ахлі, Ференцвароша, Аль-Айна.
А у 2023 році Ребров очолив збірну Україну. 5 вересня 2025 року "синьо-жовті" на чолі з Сергієм Станіславовичем стартують у відборі на чемпіонат світу 2026 року матчем проти Франції.
Варто відзначити, що Руслан Ротань та Олег Гусєв з легендарної збірної України працюють тренерами. Руслан Петрович очолює житомирське Полісся, а Олег Анатолійович працює у тренерському штабі Олександра Шовковського у Динамо.
Старт збірної України у відборі на ЧС-2026
Збірна України зіграє 5 вересня перший матч кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Суперником "синьо-жовтих" стане потужна Франція.
За 4 дні підопічні Сергія Реброва зіграють проти Азербайджану в Баку – 9 вересня.
