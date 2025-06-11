Їдуть у Словаччину за медалями: все, що треба знати про участь України на молодіжному Євро-2025

Із 11-го по 28-ме червня 2025 року Словаччина прийматиме молодіжний чемпіонат Європи з футболу. Українська збірна Унаї Мельгоси теж відібралась у фінальну частину Євро.

24 Канал розповідає про молодіжний чемпіонат Європи у Словаччині: місця проведення матчів, розподіл збірних по групах, ситуацію в українській "молодіжці", заявку на першість та підготовку до змагань. Євро-2025 стане 25-м молодіжним чемпіонатом Європи з футболу під егідою УЄФА.

До теми Заявка збірної України U-21 на Євро-2025: хто потрапив у список

Дати та місця проведення молодіжного Євро-2025

Участь у турнірі зможуть взяти футболісти, які народились не раніше 1 січня 2002-го року. Саме футбольне дійство відбудеться із 11-го по 28-ме червня на восьми місцевих аренах: Національний футбольний стадіон (Братислава, 22,500 глядачів), стадіон імені Антона Малатинського (Трнава, 18,200), МОЛ Арена (Дунайська Стреда, 12,700), Футбольна арена Кошиці (Кошиця, 12,555), Штадіон под Дубньом (Жиліна, 10,897), Штадіон на Сіготі (Тренчин, 10,000), Штадіон под Зобором (Нітра, 7,480) та Татран (Пряшів, 6,500).

Розподіл груп

У фінальну частину молодіжного Євро-2025 потрапило 16 збірних, які за підсумками жереба поділили на чотири квартети:

Група А: Словаччина, Іспанія, Італія та Румунія;

Словаччина, Іспанія, Італія та Румунія; Група В: Чехія, Англія, Німеччина та Словенія;

Чехія, Англія, Німеччина та Словенія; Група С: Португалія, Франція, Польща та Грузія;

Португалія, Франція, Польща та Грузія; Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна та Данія.

Розклад матчів збірної України на молодіжному Євро-2025

Свій дебютний матч підопічні Унаї Мельгоси проведуть вже 12 червня. Першим суперником "синьо-жовтих" буде збірна Данії. Натомість груповий етап українська "молодіжка" закриє грою проти Нідерландів.

Розклад ігор України на молодіжному Євро-2024:

12 червня. Україна U-21 – Данія U-21 (19:00)

15 червня. Фінляндія U-21 – Україна U-21 (19:00)

18 червня. Нідерланди U-21 – Україна U-21 (19:00)

Зверніть увагу! У плей-оф Євро-2025 U-21 проб'ються по дві молодіжні збірні, які посядуть у своїх групах перше або друге місця. Чвертьфінали відбудуться 21-22 червня, півфінали – 25 червня, а фінал Євро-2025 запланований на 28 червня у Братиславі.

Заявка збірної України U-21

Тренерський штаб "молодіжки" України на чолі із Унаї Мельгосою викликав на першість у Словаччину 23 футболістів. У заявці є декілька гравців, які вже дебютували за головну команду країни Сергія Реброва.

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), 12. Георгій Єрмаков (Олександрія), 23. Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія).

Руслан Нещерет (Динамо), 12. Георгій Єрмаков (Олександрія), 23. Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія). Захисники: 2. Костянтин Вівчаренко, 4. Тарас Михавко (обидва – Динамо), 3. Ілля Крупський (Ворскла). 5. Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), 13. Володимир Салюк (Металіст 1925), 14. Едуард Козік (Колос), 15. Віталій Роман (Рух), 16. Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина).

2. Костянтин Вівчаренко, 4. Тарас Михавко (обидва – Динамо), 3. Ілля Крупський (Ворскла). 5. Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), 13. Володимир Салюк (Металіст 1925), 14. Едуард Козік (Колос), 15. Віталій Роман (Рух), 16. Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина). Півзахисники: 6. Володимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинський (усі – Динамо), 7. Ілля Квасниця, 8. Олег Очеретько (обидва – Карпати), 17. Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), 18. Олександр Яцик (Зоря), 19. Антон Царенко (Лехія, Польща), 20. Владислав Велетень (Колос).

6. Володимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинський (усі – Динамо), 7. Ілля Квасниця, 8. Олег Очеретько (обидва – Карпати), 17. Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), 18. Олександр Яцик (Зоря), 19. Антон Царенко (Лехія, Польща), 20. Владислав Велетень (Колос). Нападники: 10. Богдан В'юнник (Лехія, Польща), 11. Владислав Ванат (Динамо).



Заявка України на молодіжне Євро-2025 / Фото УАФ

Переграли 5-разових чемпіонів Європи перед стартом Євро

У рамках підготовки до фінальної частини Євро "синьо-жовті" провели товариський матч проти 5-разових чемпіонів Європи іспанців. 6 червня команда Мельгоси доволі сенсаційно вирвала мінімальну перемогу у "Фурії Рохи" 1:0. Єдиний та у підсумку переможний м'яч у компенсований час забив карпатівець Ілля Квасниця, який головою замкнув передачу з флангу від Богдана В'юнника.

Відзначимо, що обидва вийшли у другому таймі із лави запасних. Іспанський спеціаліст вгадав із замінами.

Це був єдиний поєдинок, який українська збірна провела перед від'їздом у Словаччину. Перед цим у березні "синьо-жовті" зіграли проти однолітків із Словенії та Польщі. На жаль, у цих матчах не було позитивних результатів – нічия із словенцями 1:1 та поразка від поляків 2:3.

Відеоогляд матчу Іспанія U-21 – Україна U-21

Як "молодіжка" України грала на чемпіонатах Євро

У своїй історії "синьо-жовті" двічі діставались до раунду плей-оф молодіжного Євро. Вперше це було у 2006-му році, і одразу дісталась фіналу. Тоді наша збірна вийшла із першого місця групи В, набравши у трьох турах 6 балів (перемоги над Нідерландами 2:1 та Данією 2:1 та нічия із все тою ж Данією 1:1).

У півфінальному раунді Україна змогла пробитись до фіналу через серію пенальті, у якій виграла у Сербії і Чорногорії 5:4. Тоді єдиний 11-метровий у складі української збірної не реалізував Олександр Алієв. У паралельному півфіналі до фіналу Євро-2006 вийшли Нідерланди, які обіграли Францію у додатковий час 3:2.

4 червня 2006 року "синьо-жовті" зійшлись у фіналі із нідерландцями. На жаль, у вирішальному матчі збірна Нідерландів не залишила жодного шансу українцям. Вже у першому таймі дубль Гунтелара зробив рахунок у матчі 2:0. А у другій половині зустрічі Гофс добив нашу збірну 3:0.

Бронзові медалі України

Вдруге Україна U-21 вийшла із групи у сезоні-2022/2023. Наша збірна стала другою за підсумками групового раунду, набравши 7 балів: перемоги над Хорватією (2:0) та Румунією (1:0), а також нічия із Іспанією (2:2). Стільки ж очок було у переможниці квартету Іспанії.

У чвертьфіналі "синьо-жовті" сенсаційно вибили із боротьби Францію 3:1 (дубль Судакова та гол Бондаренка). Однак у півфіналі переможна хода України закінчилась. Іспанія опустила нашу збірну із небес на землю, розгромивши "синьо-жовтих" 5:1. Єдиний гол у нашій збірній забив "гірник" Бондаренко.

Відзначимо, що у фіналі Іспанія мінімально програла Англії, а Україна та Ізраїль через поразки у півфіналах здобули бронзові медалі молодіжного Євро-2023.

Відеоогляд півфіналу молодіжного Євро-2023 Іспанія – Україна

До слова. Георгій Судаков увійшов у трійку найкращих бомбардирів молодіжного Євро-2023 (3 голи).

Українські уболівальники футболу сподіваються, що команді Мельгоси вдасться поборотись за нагороди молодіжного чемпіонату Європи-2025 у Словаччині!