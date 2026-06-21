Туніс вилетів з ЧС-26: збірна Японії влаштувала погром у Мексиці

У матчі другого туру групи F зіграли Туніс та Японія. Команди вийшли на поле арени "Estadio BBVA" у мексиканському місті Монтеррей.

Вранці 21 червня команди з Африки та Азії намагались здобути першу перемогу на чемпіонаті світу з футболу-2026. Про те, чи комусь це вдалось розповідає 24 Канал.

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Як склався матч Туніс – Японія?

До поєдинку Туніс підходив з явними внутрішніми проблемами. Після першого туру, і поразки там 1:5 від Швеції, з посади головного тренера збірної звільнили Сабрі Лямуші. Його місце зайняв Ерве Ренар.

Щоправда, це збірній Тунісу не допомогло. Уже на четвертій хвилині японці вибігли у швидку контратаку, яку довели до прострілу з флангу. Його вдало замкнув Даечі Камада – 1:0 для Японії.

Туніс – Японія – 0:4

Голи: Камада, 4, Уеда, 31, 83, Іто 69

Наступні два голи у ворота африканської команди приходили після та перед перервою на водопій. У першому таймі Аясе Уеда ударом з-за меж карного майданчика завершив тривалу атаку Японії, а у другому таймі Дзунья Іто реалізував момент після контратаки.

Наприкінці гри Уеда оформив дубль – 4:0. Атак у відповідь представники Азії майже не відчували. За увесь підопічні Ренара створили лише 0,05 за системою очікуваних голів.

Що далі для обох команд?

Збірна Тунісу втратила шанси на продовження турнірної боротьби й за тур до завершення групового етапу посіла останнє місце у квартеті.

Матчі заключного туру у групі F відбудуться 26 червня о 02.00 за київським часом. В американському місті Канзас Сіті Туніс зійдеться з Нідерландами. У паралельному матчі зіграють Японія та Швеція, які проведуть поєдинок в Арлінгтоні.