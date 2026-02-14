Про спортсменів, зображених на шоломі, говорить весь світ, – Гераскевич зустрівся з Зеленським
- Володимир Зеленський зустрівся з Владиславом Гераскевичем у Мюнхені, вручивши йому орден Свободи за гідну позицію.
- Гераскевича дискваліфікував МОК за шолом із портретами убитих українських спортсменів, що спричинило міжнародний резонанс.
Володимир Зеленський зустрівся з Владиславом Гераскевичем у Мюнхені й вручив тому орден Свободи. Скелетоніст наголосив – найважливіше у цій ситуації те, що про вбитих Росією спортсменів зараз говорить весь світ.
Подробиці зустрічі розповіли в Офісі Президента. Ось що відомо на цей момент.
Що відомо про зустріч Зеленського і Гераскевича в Мюнхені?
Володимир Зеленський зустрівся зі скелетоністом Владиславом Гераскевичем і його батьком, тренером збірної. Це сталося 13 лютого у Мюнхені на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Президент України вручив спортсмену та члену національної олімпійської команди орден Свободи. А також подякував тому за гідну позицію
Головне, що є в України – українці. Ті, для кого важлива правда та памʼять про спортсменів і спортсменок, яких убила Росія і які більше ніколи не зможуть взяти участь у спортивних змаганнях через російську агресію,
– написав глава держави у соцмережах.
Владислав Гераскевич також подякував за величезну підтримку.
Що найважливіше, зараз про цих спортсменів, які зображені на цьому шоломі, говорить справді весь світ. І попри свою загибель вони зараз привертають увагу до України. Вони об'єднують навколо України,
– наголосив олімпієць.
На шоломі Гераскевича зображені портрети українських спортсменів, яких убила Росія. У ньому скелетоніст хотів вийти на старт змагань на знак шани та пам’яті, але за кілька годин до цього Міжнародний олімпійський комітет його дискваліфікував.
Зустріч Зеленського та Гераскевича у Мюнхені: дивіться відео ОП
Що слід пам'ятати про обурливе рішення МОК?
- 12 лютого МОК вирішив дискваліфікувати Гераскевича за "шолом пам'яті". Апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS) подали оперативно, але 13 лютого його рішення також не було на користь українця.
- Цей скандал на Олімпіаді захопив перші шпальти мало не всіх світових ЗМІ та дуже активно обговорюваний у соціальних мережах. Гераскевича підтримали дуже багато українських та іноземних зірок, політиків та, звісно, спортсменів.