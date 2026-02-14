Володимир Зеленський зустрівся з Владиславом Гераскевичем у Мюнхені й вручив тому орден Свободи. Скелетоніст наголосив – найважливіше у цій ситуації те, що про вбитих Росією спортсменів зараз говорить весь світ.

Подробиці зустрічі розповіли в Офісі Президента. Ось що відомо на цей момент.

Що відомо про зустріч Зеленського і Гераскевича в Мюнхені?

Володимир Зеленський зустрівся зі скелетоністом Владиславом Гераскевичем і його батьком, тренером збірної. Це сталося 13 лютого у Мюнхені на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Президент України вручив спортсмену та члену національної олімпійської команди орден Свободи. А також подякував тому за гідну позицію

Головне, що є в України – українці. Ті, для кого важлива правда та памʼять про спортсменів і спортсменок, яких убила Росія і які більше ніколи не зможуть взяти участь у спортивних змаганнях через російську агресію,

– написав глава держави у соцмережах.

Владислав Гераскевич також подякував за величезну підтримку.

Що найважливіше, зараз про цих спортсменів, які зображені на цьому шоломі, говорить справді весь світ. І попри свою загибель вони зараз привертають увагу до України. Вони об'єднують навколо України,

– наголосив олімпієць.

На шоломі Гераскевича зображені портрети українських спортсменів, яких убила Росія. У ньому скелетоніст хотів вийти на старт змагань на знак шани та пам’яті, але за кілька годин до цього Міжнародний олімпійський комітет його дискваліфікував.

Що слід пам'ятати про обурливе рішення МОК?