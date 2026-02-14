О спортсменах, изображенных на шлеме, говорит весь мир, – Гераскевич встретился с Зеленским
- Владимир Зеленский встретился с Владиславом Гераскевичем в Мюнхене, вручив ему орден Свободы за достойную позицию.
- Гераскевича дисквалифицировал МОК за шлем с портретами убитых украинских спортсменов, что вызвало международный резонанс.
Владимир Зеленский встретился с Владиславом Гераскевичем в Мюнхене и вручил ему орден Свободы. Скелетонист отметил – самое важное в этой ситуации то, что об убитых Россией спортсменах сейчас говорит весь мир.
Подробности встречи рассказали в Офисе Президента. Вот что известно на данный момент.
Что известно о встрече Зеленского и Гераскевича в Мюнхене?
Владимир Зеленский встретился со скелетонистом Владиславом Гераскевичем и его отцом, тренером сборной. Это произошло 13 февраля в Мюнхене на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент Украины вручил спортсмену и члену национальной олимпийской команды орден Свободы. А также поблагодарил того за достойную позицию
Главное, что есть у Украины – украинцы. Те, для кого важна правда и память о спортсменах и спортсменках, которых убила Россия и которые больше никогда не смогут принять участие в спортивных соревнованиях из-за российской агрессии,
– написал глава государства в соцсетях.
Владислав Гераскевич также поблагодарил за огромную поддержку.
Что самое важное, сейчас об этих спортсменах, которые изображены на этом шлеме, говорит действительно весь мир. И несмотря на свою гибель они сейчас привлекают внимание к Украине. Они объединяют вокруг Украины,
– подчеркнул олимпиец.
На шлеме Гераскевича изображены портреты украинских спортсменов, которых убила Россия. В нем скелетонист хотел выйти на старт соревнований в знак почтения и памяти, но за несколько часов до этого Международный олимпийский комитет его дисквалифицировал.
Встреча Зеленского и Гераскевича в Мюнхене: смотрите видео ОП
Что следует помнить о возмутительном решении МОК?
- 12 февраля МОК решил дисквалифицировать Гераскевича за "шлем памяти". Апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) подали оперативно, но 13 февраля его решение также не было в пользу украинца.
- Этот скандал на Олимпиаде захватил первые полосы чуть ли не всех мировых СМИ и очень активно обсуждался в социальных сетях. Гераскевича поддержали очень много украинских и иностранных звезд, политиков и, конечно, спортсменов.