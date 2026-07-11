Беленюк оцінив шанси Ломаченка стати абсолютним чемпіоном світу

Народний депутат та олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк прокоментував повернення на ринг Василя Ломаченка. Раніше цей боксер володів чемпіонськими титулами у трьох різних вагових категоріях.

Беленюк з гумором зазначив, що теоретичні шанси на завоювання титулів є у кожного, проте реальність диктує свої умови. Про це він розповів у інтерв'ю для Vringe.

Що Беленюк сказав про повернення Ломаченко?

Він вважає, що багато залежить від ситуації у ваговому дивізіоні та процесу об'єднання чемпіонських титулів.

Вважаю, що шанси у Василя точно є. Наскільки вони великі? Не можу судити. Тут уже треба дивитися за ситуацією. Наприклад, у дивізіоні може бути чотири чемпіони, а можуть усі пояси бути у когось одного. Якщо чотири чемпіони – то це процес, що триватиме кілька років,

– сказав Беленюк.

Для ілюстрації своєї думки він навів жартівливий приклад, зазначивши, що навіть він гіпотетично міг би стати абсолютним чемпіоном світу, якщо всі потенційні суперники раптом залишили б бокс.

Водночас Беленюк звернув увагу на вік Ломаченка, підкресливши, що у 38 років шлях до чемпіонських поясів може бути значно складнішим.

Навряд чи можна організувати всі поєдинки за рік. Тим більше, якщо бійцеві вже 38 років, як Василю,

– підсумував він.

Ломаченко повертається у ринг після річної паузи. У червні 2025 року боксер оголосив про завершення кар'єри через хронічну травму спини. Проте вже у травні, після проходження курсу реабілітації, стало відомо, що спортсмен готовий повернутися до нових фізичних навантажень. Нагадаємо, свій останній бій Ломаченко провів у травні 2024 року, перемігши Джорджа Камбососа.