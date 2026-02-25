Мільйони гривень: скільки Україна витратила на Олімпіаду-2026
- Україна витратила 159,6 мільйона гривень у 2025 році та 120 мільйонів гривень у 2026 році на підготовку до Олімпіади-2026, але не здобула медалей.
- Це третій випадок, коли Україна повернулася з Зимових Ігор без нагород, зокрема, жоден атлет не потрапив навіть до топ-5.
Україна не здобула на Олімпійських іграх-2026 жодної медалі – і це викликало у суспільства запити щодо того, скільки грошей держава "даремно" витратила на підготовку до змагань. Відповідати довелося народному депутату і олімпійському чемпіону Жану Беленюку.
За словами колишнього борця греко-римського стилю, громадськість має право знати фінансову складову українського спорту. Але важко вимагати від атлетів стрибнути вище голови, пише Трибуна.
Скільки Україна витратила на участь в Олімпіаді-2026?
Беленюк оприлюднив чіткі цифри щодо бюджету зимового спорту у 2025 та 2026 роках.
- 2025-ий: 159,6 мільйона гривень – 140 мільйонів на навчально-тренувальні збори і 19,6 мільйона на бронювання та попередні платежі, пов'язані з Олімпіадою-2026
- 2026-ий: 120 мільйонів гривень – 32 мільйони на фінальні збори, 42 мільйони – витрати, пов'язані з участю в Іграх, 45 мільйонів – преміювання призерів. Останні повернуться у бюджет, адже медалістів у команді немає.
Як Беленюк оцінив виступи України на Олімпійських іграх-2026?
Олімпійський чемпіон Токіо нагадав, що ми традиційно не можемо похизуватися хорошими результатами на Зимових Олімпіадах.
Закликаю суспільство підтримувати наших атлетів, тому що хай там як, а Олімпійські ігри – це змагання, на які не можна просто так поїхати. Тому що там представлені найкращі з найкращих. Звісно, хочеться, щоб наші атлети вигравали велику кількість медалей. Важко готуватися, коли знаєш, що твої рідні та близькі під постійними обстрілами. Ще хтось воює. Це такі фактори, які впливають негативно, але, тим не менш, хочеться результатів. Є над чим задуматися,
– визнав Беленюк.
Чому Олімпіаду-2026 називають найгіршою в історії України?
- За даними з Вікіпедії, це був третій випадок, коли наші спортсмени повернулися з Зимових Ігор без нагород. Раніше подібне траплялося у Солт-Лейк Сіті у 2002 році та у Ванкувері в 2010-ому.
- Проте ніколи раніше не виникало ситуації, коли жоден з наших атлетів не потряпляв навіть до топ-5 в олімпійських змаганнях.
- Великі медальні шанси були пов'язані з фристайлом, але у лижній акробатиці з восьми спортсменів та спортсменок лише Олександр Окіпнюк вийшов у фінал, а в командних змаганнях хлопці завалили свої стрибки.
- Чудові результати на офіційних тренуваннях показував Владислав Гераскевич, проте МОК дискваліфікував його через "шолом пам'яті", позбавивши змоги боротися за нагороди.