Мільйони гривень: скільки Україна витратила на Олімпіаду-2026

Україна не здобула на Олімпійських іграх-2026 жодної медалі – і це викликало у суспільства запити щодо того, скільки грошей держава "даремно" витратила на підготовку до змагань. Відповідати довелося народному депутату і олімпійському чемпіону Жану Беленюку.

За словами колишнього борця греко-римського стилю, громадськість має право знати фінансову складову українського спорту. Але важко вимагати від атлетів стрибнути вище голови, пише Трибуна.

Скільки Україна витратила на участь в Олімпіаді-2026?

Беленюк оприлюднив чіткі цифри щодо бюджету зимового спорту у 2025 та 2026 роках.

2025-ий : 159,6 мільйона гривень – 140 мільйонів на навчально-тренувальні збори і 19,6 мільйона на бронювання та попередні платежі, пов'язані з Олімпіадою-2026

: мільйона гривень – 140 мільйонів на навчально-тренувальні збори і 19,6 мільйона на бронювання та попередні платежі, пов'язані з Олімпіадою-2026 2026-ий: 120 мільйонів гривень – 32 мільйони на фінальні збори, 42 мільйони – витрати, пов'язані з участю в Іграх, 45 мільйонів – преміювання призерів. Останні повернуться у бюджет, адже медалістів у команді немає.

Як Беленюк оцінив виступи України на Олімпійських іграх-2026?

Олімпійський чемпіон Токіо нагадав, що ми традиційно не можемо похизуватися хорошими результатами на Зимових Олімпіадах.

Закликаю суспільство підтримувати наших атлетів, тому що хай там як, а Олімпійські ігри – це змагання, на які не можна просто так поїхати. Тому що там представлені найкращі з найкращих. Звісно, хочеться, щоб наші атлети вигравали велику кількість медалей. Важко готуватися, коли знаєш, що твої рідні та близькі під постійними обстрілами. Ще хтось воює. Це такі фактори, які впливають негативно, але, тим не менш, хочеться результатів. Є над чим задуматися,

– визнав Беленюк.

