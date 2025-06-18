Динамо дізналося першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

У середу, 18 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2025/2026. Саме на цій стадії турніру розпочне свій шлях київське Динамо.

"Біло-сині" стали єдиним представником України в Лізі чемпіонів. Вони забезпечили собі це право, здобувши чемпіонство в УПЛ, повідомляє 24 Канал.

Читайте також На Забарного з'явився багатий претендент: українець пріоритетна ціль для клубу

З ким зіграє Динамо у кваліфікації ЛЧ

У другому раунді кваліфікації виступить 30 команд. Вони були розбиті на мінігрупи та розділені на сіяних і несіяних.

Через це кількість можливих суперників Динамо зменшилася. Всього кияни мали чотири варіанти:

Пафос (Кіпр)

Переможець пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун (Мальта)

Переможець пари Левадія (Естонія) – РФШ (Латвія)

Переможець пари Вікінгур (Фарери) – Лінкольн (Гібралтар)

Врешті-решт киянам випав другий варіант. Матчі другого раунду кваліфікації заплановані на 22/23 та 29/30 липня.

Довідка. Переможці цієї стадії турніру продовжать участь у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів. Ті ж, хто програють, опустяться до кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, що напередодні донецький Шахтар дізнався свого першого єврокубкового суперника в сезоні-2025/2026.