Шахтар дізнався першого суперника у кваліфікації Ліги Європи

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026. Всього своїх суперників дізналися 16 команд.

Свій шлях у турнірі на цьому етапі розпочне, зокрема, й донецький Шахтар, повідомляє 24 Канал. "Гірники" потрапили в Лігу Європи завдяки перемозі в Кубку України.

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З ким зіграє Шахтар у кваліфікації ЛЄ

Команда Арди Турана була сіяною під час жеребкування. Вона буде такою в кожному раунді відбору, якщо успішно його долатиме, завдяки своєму рейтингу.

На шляху до основного етапу ліги донеччанам потрібно буде пройти чотирьох суперників. У разі ж невдачі в Лізі Європи, Шахтар опуститься у кваліфікацію Ліги конференцій.

Потенційними суперниками "гірників" по першому кваліфікаційному раунду могли стати шведський Геккен, азербайджанський Сабах, фінський Ільвес і косовська Пріштіна. Врешті-решт долею жеребкування донецькому клубу дістався представник Фінляндії.

Довідка. Матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи заплановано на 10 та 17 липня.

Нагадаємо, що раніше Арда Туран передав Шахтарю шорт-лист із гравців, якими хоче підсилитися в літнє трансферне вікно.