Шевченко оцінив жеребкування плей-оф для збірної України

У четвер, 20 листопада, відбулось жеребкування плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 з футболу. Збірна України дізналась свого суперника по півфіналу та потенційного опонента у фінальному матчі.

Команда Сергія Реброва потрапила на збірну Швеції, а у випадку перемоги у фінальному матчі "синьо-жовті" зійдуться з тріумфатором пари Польща – Албанія. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував результат жеребкування плей-оф для нашої збірної, передає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал УАФ.

Як Шевченко прокоментував жеребкування плей-оф для України?

Шевченко запевнив, що усі команди, які потрапили у плей-оф відбору, вже є сильними. Водночас очільник асоціації наголосив, що Україні випав один із найсильніших суперників, адже у Швеції якісний і сильний підбір виконавців. Тому перед командою Реброва стоїть серйозне завдання.

Володар "Золотого м'яча" зауважив, якщо команда пройде далі, то буде знову приймати суперника. Тому в УАФ хочуть заморочитись над вибором ще одного домашнього стадіону.

Головне, що наші футболісти в останньому матчі продемонстрували дуже класну форму та налаштування. З таким налаштуванням якщо ми будемо готуватися, то я думаю, що у нас є хороші шанси поїхати в Америку. Так, жереб нам випав нелегкий. Тому маємо те, що маємо. Нам треба підвищувати наш рівень, якщо ми хочемо потрапити, та готуватись до серйозних матчів,

– сказав Шевченко.

До слова. Півфінальний матч української збірної запланований на 26 березня. Якщо підопічні Реброва переможуть Швецію, то зіграють у фіналі 31 березня 2026 року.

Також своїх суперників по плей-оф кваліфікації дізнались інші національні команди.

Що відомо про протистояння Україна – Швеція?

Україна у своїй історії вже п'ять разів грала проти Швеції (дані Transfermarkt) – три товариські зустрічі та два поєдинки у рамках Євро (2012 та 2020). Загалом у "синьо-жовтих" хороша статистика ігор проти цього європейського суперника – п'ять перемог і одна поразка. Цікаво, що жоден із матчів не закінчувався нічиєю. Цей факт додає протистоянню ще більшої інтриги.

Найпам'ятніший лобовий матч цих збірних був в 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2020, коли Артем Довбик у додаткових таймах приніс перемогу Україні з рахунком 1:2. Цей поєдинок якраз є крайнім у даному протистоянні.

Відзначимо, що саме Шевченко є найкращим бомбардиром очних зустрічей України та Швеції. На його рахунку два голи.

Цікаво, що бажання колишнього нападника Динамо та збірної України Артема Мілевського не справдились. У коментарі для Sport-express ексфорвард зізнався, що хотів би побачити у суперниках Румунію.