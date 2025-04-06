Ексфутболіст збірної Франції та переможець Ліги чемпіонів працює в магазині спорттоварів

Колишній футболіст Барселони та збірної Франції Жеремі Матьє наразі працює у магазині спортивних товарів. Таким чином гравець заробляє собі на життя.

Колишнього гравця Барселони помітили, працюючого продавцем у магазині спортивних товарів. Він завершив кар'єру у 2020 році.

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Відомий футболіст працює продавцем

Матьє влаштувався продавцем-консультантом у футбольний відділ в одному з магазинів департаменту Буше-дю-Рон, адміністративним центром якого є Марсель, пише 24 канал з посиланням на Vibes Foot.

Такий вибір місця роботи француза був добровільним і не пов’язаним із фінансовими труднощами у житті колишнього футболіста. Нещодавно колишнього футболіста впізнав один із відвідувачів магазину, зробивши з ним фото, яке за декілька днів зібрало понад два мільйонів переглядів у соцмережах.

Відзначимо, що Жеремі Матьє виступав за такі клуби як Сошо, Тулуза, Валенсія, Барселона та Спортинг. Саме у португальському клубі в 2020 році завершив кар'єру. У 2015 році з Барселоною вигравав Лігу чемпіонів.