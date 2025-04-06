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Sport News 24 Футбол Ексфутболіст збірної Франції та переможець Ліги чемпіонів працює в магазині спорттоварів
6 квітня, 19:25
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Ексфутболіст збірної Франції та переможець Ліги чемпіонів працює в магазині спорттоварів

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Колишній футболіст Жеремі Матьє працює продавцем-консультантом у магазині спортивних товарів у департаменті Буше-дю-Рон.
  • Матьє завершив кар'єру у 2020 році, а вибір нової роботи не пов'язаний із фінансовими труднощами.
  • Його фото з відвідувачем магазину стало вірусним, зібравши понад два мільйони переглядів у соцмережах.
  • Матьє виступав за клуби Сошо, Тулуза, Валенсія, Барселона та Спортинг, вигравши Лігу чемпіонів у 2015 році з Барселоною.

Колишній футболіст Барселони та збірної Франції Жеремі Матьє наразі працює у магазині спортивних товарів. Таким чином гравець заробляє собі на життя.

Колишнього гравця Барселони помітили, працюючого продавцем у магазині спортивних товарів. Він завершив кар'єру у 2020 році. 

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Відомий футболіст працює продавцем

Матьє влаштувався продавцем-консультантом у футбольний відділ в одному з магазинів департаменту Буше-дю-Рон, адміністративним центром якого є Марсель, пише 24 канал з посиланням на Vibes Foot.

Такий вибір місця роботи француза був добровільним і не пов’язаним із фінансовими труднощами у житті колишнього футболіста. Нещодавно колишнього футболіста впізнав один із відвідувачів магазину, зробивши з ним фото, яке за декілька днів зібрало понад два мільйонів переглядів у соцмережах.

Відзначимо, що Жеремі Матьє виступав за такі клуби як Сошо, Тулуза, Валенсія, Барселона та Спортинг. Саме у португальському клубі в 2020 році завершив кар'єру. У 2015 році з Барселоною вигравав Лігу чемпіонів.