Ексфутболіст збірної Франції та переможець Ліги чемпіонів працює в магазині спорттоварів
- Колишній футболіст Жеремі Матьє працює продавцем-консультантом у магазині спортивних товарів у департаменті Буше-дю-Рон.
- Матьє завершив кар'єру у 2020 році, а вибір нової роботи не пов'язаний із фінансовими труднощами.
- Його фото з відвідувачем магазину стало вірусним, зібравши понад два мільйони переглядів у соцмережах.
- Матьє виступав за клуби Сошо, Тулуза, Валенсія, Барселона та Спортинг, вигравши Лігу чемпіонів у 2015 році з Барселоною.
Колишній футболіст Барселони та збірної Франції Жеремі Матьє наразі працює у магазині спортивних товарів. Таким чином гравець заробляє собі на життя.
Колишнього гравця Барселони помітили, працюючого продавцем у магазині спортивних товарів. Він завершив кар'єру у 2020 році.
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Відомий футболіст працює продавцем
Матьє влаштувався продавцем-консультантом у футбольний відділ в одному з магазинів департаменту Буше-дю-Рон, адміністративним центром якого є Марсель, пише 24 канал з посиланням на Vibes Foot.
Такий вибір місця роботи француза був добровільним і не пов’язаним із фінансовими труднощами у житті колишнього футболіста. Нещодавно колишнього футболіста впізнав один із відвідувачів магазину, зробивши з ним фото, яке за декілька днів зібрало понад два мільйонів переглядів у соцмережах.
Відзначимо, що Жеремі Матьє виступав за такі клуби як Сошо, Тулуза, Валенсія, Барселона та Спортинг. Саме у португальському клубі в 2020 році завершив кар'єру. У 2015 році з Барселоною вигравав Лігу чемпіонів.