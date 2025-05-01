Гравець київського Динамо Жерсон Родрігес залишається у епіцентрі скандальних новин. Люксембуржець вже три роки грає не в Україні, але продовжує потрапляти у неприємні ситуації.

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Близький до в'язниці

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Luxembourg Times, Родрігес остаточно засуджений до 18 місяців тюремного ув'язнення. Причиною стали кілька нападів Жерсона.

Форварда визнали винним у насильстві щодо своєї подруги Емілі Боланд у листопаді 2022 року. Дівчина відома тим, що вигравала титул Міс Люксембург. По іншій справі Родрігес звинувачується у нападі на кількох чоловіків біля нічних клубів.

Жерсон завдав їм тілесних травм, зламавши кістки на обличчі та вибивши зуби. На цьому він не зупинився та почав ображати поліцейських і погрожувати їм.

Відзначимо, що Родрігес подавав апеляцію на це рішення, однак вирок залишили в силі. При цьому ув'язнення є умовним, тому поки Жерсон фізично не сідатиме у в'язницю.

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Кар'єра Жерсона Родрігеса

Нагадаємо, що у Динамо Родрігес прийшов у 2019 році. За цей час вінгер провів 53 матчі за "біло-синіх" та оформив дев'ять голів. Через серйозні проблеми з дисципліною гравець надовго в Києві не затримався.

Динамо віддавало вінгера в оренду до Анкарагюджю, Труа, Еюпспора, Аль-Вехди, Сівасспора, Слована та Гуансі Халіао. Цієї ж зими Жерсон доєднався до португальського клубу АВС. Його контракт з киянами завершується влітку 2025 року.