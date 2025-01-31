Динамо влаштувало скандального вінгера у чемпіонат Португалії

Жерсон Родрігеш після переходу в Динамо не зміг закріпитись у лавах столичного клубу. Люксембурзький вінгер "біло-синіх" продовжує блукати по орендах у різних командах та чемпіонатах.

29-річний гравець київського колективу відправився у чемпіонат Португалії. Родрігес виступатиме за місцевий АВШ, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу клубу.

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Родрігес перейшов у АВШ

Жерсон Родрігес покинув київське Динамо та перейшов у португальський АВШ. Люксембуржець захищатиме кольори команди з Прімейри на правах оренди.

Інші деталі угоди щодо переходу 29-річного вінгера не розголошуються.

Жерсон перейшов в оренду в АВШ / Фото пресслужби португальського клубу

АВШ знаходиться на 15 сходинці турнірної таблиці португальської Прімейри. Після 19 зіграних турів клуб має у своєму активі 18 пунктів.

Зазначимо, що першу частину сезону Родрігес провів в оренді у Гуансі Халіао. У складі китайського клубу зіграв всього у шести матчах, оформивши один забитий м'яч та одну результативну передачу.

До слова. Жерсон Родрігес приєднався до Динамо у 2019 році. Контракт люксембурзького вінгера з "біло-синім" спливає влітку 2025 року.

Нагадаємо, що за Динамо Жерсон зіграв у 53 матчах в офіційних турнірах. На рахунку люксембурзького вінгера дев'ять голів та чотири асисти.