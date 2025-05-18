Дружина футболіста УПЛ засвітила виразні форми у купальнику: пікантне фото

Ліза Третьякова активно веде соціальні мережя. Дружина Максима Третьякова із Колоса постійно тішить шанувальників різноманітним контентом.

Ліза також має власний бренд одягу. Нещодавно кохана Максима Третьякова в інстаграмі опублікувала світлину, де показала один з купальників свого бренду, повідомляє 24 канал.

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Зваблива Ліза Третьякова

Ліза Третьякова приміряла на собі новий купальник із колекції власного бренду. Купальник виконаний у двох кольорах – рожевому та бірюзовому.

Шанувальники зацінили образ дівчини. Купальник чудово підкреслив виразні форми дружини Максима Третьякова.

Ліза Третьякова показала новий купальник / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Максим та Ліза Третьякови перебувають у стосунках з 2015 році. Пара виховує двох спільних дітей – дочку та сина.