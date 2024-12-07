У суботу, 7 грудня, у фінському Контіолахті відбувся черговий забіг на Кубку світу з біатлону. В рамках жіночого турніру пройшов жіночий спринт у першому етапі, повідомляє 24 Канал.

До теми Двоє українців фінішували у топ-15: результати чоловічого спринту у Контіолахті

Без українок у топі

Серед 104-х учасників забігу були і п'ятеро українок. На жаль, жодній із них не вдалось потрапити у топ-20 спринту на 7,5 кілометра. Найвищу позицію з наших дівчат посіла Юлія Джима.

Киянка не допустила жодного промаху в стрільбі та з результатом 21 хвилина 41 секунда фінішувала на 28 місці. Юлія трохи більше ніж на хвилину відстала від переможниці Маркети Давидової з Чехії.

Результати спринту першого етапу Кубка світу з біатлону:

Маркета Давидова (Чехія) Ельвіра Еберг (Швеція) +8,8 Суві Мінкінен (Фінляндія) +11,9 Франциска Пройс (Німеччина) +12,0 Кароліна Кноттен (Норвегія) +15,3

…

Юлія Джима (Україна) +1:01,6

Христина Дмитренко (Україна) +1:16,9

Олена Городна (Україна) +1:38,3

Олександра Меркушина (Україна) +2:01,7

Анна Кривонос (Україна) +2:16,6

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Такий невтішний підсумок призвів до того, що жодна представниця України не відібралась до масстарту першого етапу. Таке трапилось вперше з 23 березня 2023 року. У сезоні 2023-2024 Україна була представлена бодай однією біатлоністкою.

Відібратися до нього змогли топ-15 заліку Кубка світу, а також топ-спортсменки за підсумками індивідуальної гонки та спринту. Масстарт у Контіолахті пройде у неділю, 8 грудня, о 18:10.