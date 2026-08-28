В Іспанії виникла паніка на фоні відходу Циганкова: Жироні варто шукати заміну Ванату

Нападник каталонської Жирони Владислав Ванат може покинути клуб ще до закінчення трансферного вікна. Така думка побутує в Іспанії.

Українські футболісти Жирони не приховували свого бажання покинути клуб після вильоту команди з елітного дивізіону чемпіонату Іспанії. Після відходу Віктора Циганкова в Аякс трансфер Владислава Ваната виглядає реальнішим, пише журналіст Арнау Поу.

Що радять Жироні на випадок продажу Ваната

Іспанський журналіст звернув увагу на складну кадрову ситуацію в Жироні. Він зазначає, що Владислав Ванат може покинути клуб і це створить додаткові проблеми.

Джоел, Іван, Циганков, Мінсу і тепер Арнау – лише за тиждень до закриття ринку. Ще бракує Унахі, і треба чекати, що буде з Алексом, Аспрільєю та Ванатом. Якщо останній теж піде, з’явиться додаткова проблема: терміново шукати надійну "дев’ятку". Ще до цих відходів команді вже були потрібні підсилення. Після цих втрат потрібно ще більше,

– написав Поу.

Нагадаємо, що днями Владислав демонстративно видалив усі згадки про клуб з власного інстаграм-акаунту.

Що відомо про майбутнє Ваната

Протягом останнього часу навколо ім’я українського футболіста фігурує інформація про інтерес Аякса, Вільярреала та Трабзонспора.

Ванат приєднався до Жирони у вересні 2025 року. За цей час 23-річний нападник провів 29 матчів, забив 10 голів і зробив 2 результативні передачі.

Його контракт із клубом розрахований до 30 червня 2030 року. Transfermarkt оцінює українця у 15 мільйонів євро.