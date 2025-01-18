Асист Циганкова не допоміг Жироні у матчі Ла Ліги проти Севільї
- Жирона програла Севільї з рахунком 1:2, незважаючи на асист Віктора Циганкова.
- Циганков відіграв весь матч і має 1 гол і 2 асисти в сезоні.
- Жирона залишилася на восьмій позиції в турнірній таблиці, а Севілья скоротила відставання до двох очок.
Жирона втратила важливі очки у поєдинку проти прямого конкурента за місце у єврокубках. За "біло-червоних" весь матч відіграв українець Віктор Циганков.
Жирона – Севілья 1:2
Голи: Мартінес, 36 – Сауль, 59, Лукебакіо, 88
У суботу, 18 січня, у межах 20-го туру чемпіонату Іспанії відбувся матч між Жироною та Севільєю. У стартовому складі господарів вперше з листопада минулого року вийшов Віктор Циганков, пише 24 Канал.
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Третя результативна дія Циганкова
На 36-й хвилині матчу під час розіграшу кутового українець зробив навіс у штрафний майданчик гостей, який виявився результативним. Арнау Мартінес головою замкнув подачу та вивів Жирону вперед.
Відео асисту Циганкова та голу Мартінеса
Однак у другому таймі "нервіонці" здійснили ефектний камбек. Спочатку Сауль був першим на підборі у штрафному майданчику Жирони та пробив низом по центру воріт. Після перегляду ВАР арбітр зарахував взяття воріт.
За дві хвилини до кінця основного часу Доді Лукебакіо зіграв індивідуально сильно, пробивши з межі штрафного майданчика. У підсумку Жирона поступилася у важливому матчі з рахунком 1:2.
Відеоогляд матчу Жирона – Севілья
Віктор Циганков відіграв весь матч та записав третє результативну дію у сезоні – 1 гол та 2 асисти.
- У турнірній таблиці Жирона з 28 очками залишилася на восьмій позиції.
- Севілья скоротила відставання від каталонців до двох балів. "Нервіонці" займають дев'яте місце у Ла Лізі.