Асист Циганкова не допоміг Жироні у матчі Ла Ліги проти Севільї

Жирона втратила важливі очки у поєдинку проти прямого конкурента за місце у єврокубках. За "біло-червоних" весь матч відіграв українець Віктор Циганков.

Жирона – Севілья 1:2

Голи: Мартінес, 36 – Сауль, 59, Лукебакіо, 88

У суботу, 18 січня, у межах 20-го туру чемпіонату Іспанії відбувся матч між Жироною та Севільєю. У стартовому складі господарів вперше з листопада минулого року вийшов Віктор Циганков, пише 24 Канал.

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Третя результативна дія Циганкова

На 36-й хвилині матчу під час розіграшу кутового українець зробив навіс у штрафний майданчик гостей, який виявився результативним. Арнау Мартінес головою замкнув подачу та вивів Жирону вперед.

Відео асисту Циганкова та голу Мартінеса

Однак у другому таймі "нервіонці" здійснили ефектний камбек. Спочатку Сауль був першим на підборі у штрафному майданчику Жирони та пробив низом по центру воріт. Після перегляду ВАР арбітр зарахував взяття воріт.

За дві хвилини до кінця основного часу Доді Лукебакіо зіграв індивідуально сильно, пробивши з межі штрафного майданчика. У підсумку Жирона поступилася у важливому матчі з рахунком 1:2.

Відеоогляд матчу Жирона – Севілья

Віктор Циганков відіграв весь матч та записав третє результативну дію у сезоні – 1 гол та 2 асисти.