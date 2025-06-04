В іспанському клубі високо оцінили потенціал українського воротаря

На початку 2025 року склад іспанської Жирони поповнив український голкіпер Владислав Крапивцов. Він наприкінці сезону встиг дебютувати за каталонців, залишивши про себе доволі хороше враження у фанатів.

Спортивний директор "біло-червоних" Кіке Карсель по завершенню кампанії-2024/2025 підбив підсумки щодо виступів команди. Серед іншого, він висловився про воротарську ланку, повідомляє 24 Канал із посиланням AS.

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Як у Жироні оцінюють талант українця

Функціонер розповідаючи про голкіперів, зокрема, згадав і про українця. Він позитивно відгукнувся про Владислава Крапивцова, високо оцінивши його талант, але зазначив, що юному голкіперу потрібен час на адаптацію.

"У нас є два воротарі високого рівня, які уклали контракти. Нам потрібно остаточно вирішити, що робити з Хуаном Карлосом. Побачимо, що буде.

Гассаніга – воротар, який провів кілька дуже хороших років і може продовжувати грати на своєму рівні. Владу Крапивцову потрібен час, але в нього неймовірний талант. Також є гравець з команди U-19, який мені дуже подобається", – заявив Карсель.

Довідка. Раніше Крапивцов виступав за молодіжні склади Дніпра-1 та Дніпра. У нинішньому сезоні він зіграв у двох останніх турах Ла Ліги, у яких пропустив сім голів, здійснивши при цьому 13 сейвів.

Нагадаємо, що напередодні інший український воротар Андрій Лунін прийняв рішення щодо свого майбутнього. Він уже повідомив керівництву Реала, де хоче продовжити кар'єру.