Відомого футболіста не пустили у США на фінал Мундіалю: він звернувся до Трампа

На трибунах "Метлайф Стедіум" у Нью-Йорку під час фіналу чемпіонату світу будуть присутні практично усі володарі Кубка 2010 року зі складу збірної Іспанії. Але один з творців тієї перемоги отримав відмову у в'їзді до США.

Мова про захисника Жоана Капдевілу. Чемпіон Європи та світу у відчаї звернувся до президента США Дональда Трампа, пише 24 Канал.

Що сталося з Жоаном Капдевілою

У своєму акаунті в мережі X колишній футболіст розповів, що у нього виникли проблеми із отриманням дозволу на прибуття у США через електронну систему ESTA.

Капдевіла позначив у своєму дописі президента США Дональда Трампа, а також міністерство спорту Іспанії. Він закликав їх допомогти йому втілити мрію і разом з дітьми побувати у Нью-Йорку на фіналі та підтримати нинішню команду "Фурії Рохи" на трибунах у компанії партнерів по переможному складу 2010 року.

Чим відомий Жоан Капдевіла

Захисника рідко згадують в контексті легендарної збірної Іспанії на Мундіалі в Південній Африці імені Чаві, Іньєсти, Давіда Вільї, Серхіо Рамоса, Ікера Касільяса і Карлеса Пуйоля – хоча насправді Капдевіла був основним на тому турнірі і провів у складі усі матчі, включно з фіналом проти збірної Нідерландів. ФІФА навіть включила його до символічної збірної чемпіонату.

Також у складі "Фурії Рохи" Капдевіла став чемпіоном Європи у 2008 році. У його доробку ще й срібло Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї.

На клубному рівні Капдевіла виступав за Еспаньйол, Атлетіко, Депортіво, Вільярреал, португальську Бенфіку, а завершував кар'єру в андоррській Санта-Коломі. Найбільше досягнення – перемога у чемпіонаті Іспанії з Депортіво у 2000 році.