Бразильський футболіст Полісся готовий грати за збірну України

Захисник житомирського Полісся Жоао Віалле розповів про своє життя в Україні. Він висловив бажання зіграти за нашу національну команду.

Влітку 2024 року Жоао Віалле став гравцем житомирського Полісся. Він підписав контракт з клубом на 4 роки.

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Віалле хоче зіграти за збірну

Він зазначив, що в Україні почувається дуже щасливим, адже має тут хороші можливості. Його сім’я також щаслива тут, пише 24 канал з посиланням на Український футбол.

Також він відповів, чи хотів би грати за збірну України.

Нічого не можу виключати. Я був би задоволений, якби це відбулося у майбутньому. Мені дуже подобається ця країна,

– сказав бразилець.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Жоао Віалле зіграв 18 матчів за Полісся, у яких не відзначився результативними діями.

Відзначимо, що наразі житомирська команда посідає 4-ту позицію в турнірній таблиці УПЛ.