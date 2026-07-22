У ніч проти 19 липня страшна подія відбулась в італійській комуні Еболі. Про смерть місцевого спортивного журналіста розповідає 24 Канал.

Як загинув Лука Еспозіто

На одне з сільськогосподарських угідь прибули пожежники, які мали загасити займання. На місці події вони виявили обгоріле тіло чоловіка.

Впізнати загиблого вдалось лише за автомобілем припаркованим неподалік. Транспортний засіб належав місцевому спортивному журналісту, який підписував свої статті як Лука.

Після прибуття правоохоронців на місці трагедії було знайдено кілька гільз. Однак, італійські ЗМІ повідомляють, що Еспозіто не отримував кульових поранень. Він зазнав травми голови, також у нього були зламані кістки, зокрема ноги. Після нанесення травм чоловіка підпалили.

Наразі відомо, що на місце злочину 53-річний Еспозіто прибув самотужки, адже у його кишені знайшли ключі від авто. Розслідуванням справи займається прокуратура міста Салерно.

Що ще відомо про Еспозіто

Загиблий працював у регіональному агентстві з охорони навколишнього середовища (ARPAC) міста Авелліно, але найбільше був відомий саме як позаштатний спортивний журналіст.

Він співпрацював з газетою La Città di Salerno та телеканалом Otto Channel, а також обіймав посаду головного редактора футбольного новинного сайту Tuttosalernitana.com.