Найкращий гравець Європи 2021 року продовжить кар'єру у екзотичному чемпіонаті

Сезон 2024/2025 стане останнім для Жоржіньо у футболці Арсенала. Італійський хавбек після завершення кампанії покине лондонський клуб.

33-річний півзахисник знайшов нову команду після того, як залишить "канонірів". Жоржіньо продовжить кар'єру у Бразилії, повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Венсе Касагранде.

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Куди перейде Жоржіньо

За інформацією від джерела, Жоржіньо домовився про трирічний контракт з Фламенго. Італійський хавбек приєднається до "червоно-чорних" влітку цього року.

33-річний півзахисник стане гравцем бразильського клубу на правах вільного агента. Оскільки у Жоржіньо у червні 2025 року спливає термін контракту з Арсеналом.

До слова. Жоржіньо перейшов у Арсенал з Челсі у 2023 році. До цього він виступав за Наполі, Верону та Самбоніфацезе.

Нагадаємо, що у 2021 році Жоржіньо тріумфував у Лізі чемпіонів разом з Челсі, а у складі збірної Італії став переможцем Євро-2020. За підсумками сезону 2020/2021 півзахисника визнали найкращим гравцем Європи за версією УЄФА.

У поточній кампанії Жоржіньо зіграв у 26 матчах за Арсенал в офіційних турнірах. На рахунку італійця у скалді "канонірів" лише один забитий м'яч.