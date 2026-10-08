Лунін не входить у плани Моурінью: український воротар може покинути Реал
Перед Андрієм Луніном постав новий кар’єрний виклик. Український воротар Реала може покинути клуб, або втратити місце навіть другого голкіпера.
Головний тренер команди Жозе Моурінью не бачить українця у клубі. Про це стверджують журналісти видання The Athletic.
Що очікує на Луніна у Реалі
За інформацією джерела, наставник мадридської команди не бачить перспектив у двох виконавців з першої команди: Андрія Луніна та Рауля Асенсіо.
У воротарській ієрархії Реала Лунін поступається Тібо Куртуа. Новий тренер Жозе Мурінью, за даними, незадоволений навіть тим, що українець лишається другим номером на "Сантьяго Бернабеу". Брак ігрового часу в 27-річного — не єдиний сигнал слабкої позиції: тренер нібито не враховує його у довгострокових планах,
– йдеться у повідомлені.
Зазначимо, що у поточному сезоні Андрій Лунін поки не провів жодної ігрової хвилини в офіційних матчах за клуб зі столиці Іспанії.
Як складаються обставини для Андрія Луніна
Окрім ігрових, іноді у кар’єру Луніна втручаються також й інші обставини. У вересні Андрій пропускав матч Ліги чемпіонів свого клубу внаслідок хвороби.
Напередодні початку міжнародної паузи стало відомо, що воротар Реала не отримав виклик на матчі збірної України у Лізі націй. Однією з причин могло бути небажання самого футболіста.