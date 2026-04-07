Хто може очолити збірну Італії: відомі тренери серед кандидатів

Після сенсаційного провалу на чемпіонаті світу 2026 року збірна Італії звільнила тренера. Тепер італійська команда шукає нового наставника.

Наразі обговорюється потенційне призначення Жозепа Гвардіоли та Антоніо Конте. 24 Канал розповість, що самі тренери говорять про цю можливість та чому її розглядають.

Хто може очолити збірну Італії?

Антоніо Конте

За інформацією TMW, тренер Наполі не відкидає можливості повернення до національної збірної, якою він вже керував у 2014 – 2016 роках.

Не забувайте, що минулого року, в останні три місяці, говорили, що я нібито піду з Наполі до Ювентуса, правда? Правильно, що моє ім'я входить у цей список,

– зазначив Конте.

Під його керівництвом Італія дійшла до чвертьфіналу Євро-2016, де в серії пенальті поступилася Німеччині.

Тренер додав, що якби був президентом Федерації футболу, він розглянув би кандидатуру Конте для роботи у збірній.

Мені це лестить, бо представляти свою країну – це завжди щось приємне,

– підкреслив він.

Конте резюмував, що у нього ще один рік контракту з Наполі, і наприкінці сезону він зустрінеться з президентом клубу.

Жозеп Гвардіола

За даними OneFootball, саме кандидатура Гвардіоли наразі вважається пріоритетною для італійської федерації, через що переговори з Антоніо Конте відкладаються, хоча він висловив готовність знову очолити "Скуадру адзурру".

Сам Гвардіола раніше неодноразово заявляв про бажання працювати на рівні національних збірних. Водночас на шляху до його призначення стоїть чинний контракт із Манчестер Сіті, який розрахований до літа 2027 року.

