Головний тренер чоловічої збірної Норвегії з біатлону Зігфрід Мазе залишить свою посаду після завершення сезону-2025/2206. Він завершить десятирічний період успішної роботи з командою.

Про своє майбутнє рішення 47-річний фахівець оголосив 8 серпня під час престижного літнього біатлонного турніру Blink Festival 2025 у Норвегії. Він провів з командою останні 10 років, пише 24 Канал з посиланням на сайт Федерації біатлону Норвегії.

Мазе йде з посади тренера

Для 47-річного фахівця майбутній сезон стане ювілейним десятим на чолі збірної. За час його роботи норвезькі біатлоністи здобули понад 150 перемог на етапах Кубка світу, вибороли 40 золотих медалей на чемпіонатах світу, а також досягли вершин на Олімпійських іграх 2018 та 2022 років.

Мазе очолив норвезьку команду перед початком сезону-2016/2017.

