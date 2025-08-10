О своем будущем решении 47-летний специалист объявил 8 августа во время престижного летнего биатлонного турнира Blink Festival 2025 в Норвегии. Он провел с командой последние 10 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Федерации биатлона Норвегии.

Мазе уходит с поста тренера

Для 47-летнего специалиста предстоящий сезон станет юбилейным десятым во главе сборной. За время его работы норвежские биатлонисты одержали более 150 побед на этапах Кубка мира, завоевали 40 золотых медалей на чемпионатах мира, а также достигли вершин на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов.

Мазе возглавил норвежскую команду перед началом сезона-2016/2017.

