На трассу выйдут мужчины, которые будут бежать "индивидуалку". Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на эту гонку, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.
Какой состав Украины на индивидуальную гонку в Эстерсунде?
Это будет первая индивидуальная мужская гонка сезона. В ней примет участие пять из шести украинских спортсменов, которые попали в заявку на первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде.
В старт-лист на этот раз попали все самые опытные, в частности, и капитан Дмитрий Пидручный. Гонку пропустит только дебютант Кубка мира Богдан Борковский, который накануне дебютировал в смешанной эстафете.
Состав сборной Украины на мужскую "индивидуалку"
- 3. Артем Тищенко
- 23. Богдан Цымбал
- 28. Дмитрий Пидручный
- 41. Виталий Мандзин
- 79. Антон Дудченко
Где и когда смотреть Кубок мира по биатлону?
Все гонки первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде будут доступны зрителям в свободном доступе. Их можно смотреть на сайте Суспільне Спорт.
Также предусмотрены телевизионные трансляции, которые покажут на местных каналах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Днепр, Суспільне Львов и т.д.). Индивидуальная мужская гонка начнется в 16:30 по киевскому времени.
Что известно о первом этапе Кубка мира по биатлону?
Первый этап Кубка мира по биатлону начался 29 ноября с эстафет. В женской Украина заняла 15 место, а в мужской – девятое.
Следующими были уже смешанные эстафеты. Там "сине-желтые" в одиночной финишировали 12-ми, а в классической – 18-ми.
Во время третьего соревновательного дня состоялась индивидуальная женская гонка. К сожалению, в ней наши девушки не смогли побороться за высокие места и лучшей стала 46-я позиция Кристины Дмитренко.
Соревнования в Эстерсунде продлятся до 7 декабря. Они завершатся гонкой преследования среди мужчин.
Расписание следующих гонок в Эстерсунде
- 5 декабря. 17:00. Спринт, женщины.
- 6 декабря. 17:30. Спринт, мужчины.
- 7 декабря. 14:15. Гонка преследования, женщины.
- 7 декабря. 16:20. Гонка преследования, мужчины.