На трасу вийдуть чоловіки, які будуть бігти "індивідуалку". Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на цю гонку, повідомляє 24 Канал з посиланням на IBU.
Який склад України на індивідуальну гонку в Естерсунді?
Це буде перша індивідуальна чоловіча гонка сезону. В ній візьме участь п'ять із шести українських спортсменів, які потрапили до заявки на перший етап Кубка світу у шведському Естерсунді.
У стартлист цього разу потрапили всі найдосвідченіші, зокрема, й капітан Дмитро Підручний. Гонку пропустить лише дебютант Кубка світу Богдан Борковський, який напередодні дебютував у змішаній естафеті.
Склад збірної України на чоловічу "індивідуалку"
- 3. Артем Тищенко
- 23. Богдан Цимбал
- 28. Дмитро Підручний
- 41. Віталій Мандзин
- 79. Антон Дудченко
Де та коли дивитися Кубок світу з біатлону?
Усі гонки першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді будуть доступні глядачам у вільному доступі. Їх можна дивитися на сайті Суспільне Спорт.
Також передбачені телевізійні трансляції, які покажуть на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Львів тощо). Індивідуальна чоловіча гонка розпочнеться о 16:30 за київським часом.
Що відомо про перший етап Кубка світу з біатлону?
Перший етап Кубка світу з біатлону розпочався 29 листопада з естафет. У жіночій Україна посіла 15 місце, а в чоловічій – дев'яте.
Наступними були вже змішані естафети. Там "синьо-жовті" в одиночній фінішували 12-ми, а у класичній – 18-ми.
Під час третього змагального дня відбулася індивідуальна жіноча гонка. На жаль, у ній наші дівчата не змогли поборотися за високі місця й найкращою стала 46-та позиція Христини Дмитренко.
Змагання в Естерсунді триватимуть до 7 грудня. Вони завершаться гонкою переслідування серед чоловіків.
Розклад наступних гонок в Естерсунді
- 5 грудня. 17:00. Спринт, жінки.
- 6 грудня. 17:30. Спринт, чоловіки.
- 7 грудня. 14:15. Гонка переслідування, жінки.
- 7 грудня. 16:20. Гонка переслідування, чоловіки.