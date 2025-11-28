Новый биатлонный сезон начнется в шведском Эстерсунде. Болельщики биатлона смогут следить за ходом событий в прямом эфире, сообщает 24 Канал.

К теме Календарь и расписание гонок биатлонного сезона 2025 – 2026: все результаты Украины

Где смотреть первый этап Кубка мира по биатлону?

Соревнования в шведском Эстерсунде продлятся с 29 ноября по 7 декабря. Все гонки первого этапа в прямом эфире будут транслироваться на сайте Суспільне Спорт, а также на местных каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Харків, Суспільне Чернігів и т.д.).

Тренерский штаб сборной Украины определился с заявкой команды. Стартовый этап в Эстерсунде пропустит Юлия Джима. Как объяснил в интервью Суспільне Спорт старший тренер сборной Николай Зоц, олимпийская чемпионка получила травму во время подготовки к сезону.

Заявка женской сборной Украины: Кристина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городна, Дарья Чалык. Юлия Джима

Кристина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городна, Дарья Чалык. Юлия Джима Заявка мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал и Богдан Борковский.

В первый день соревнований состоятся женские и мужские эстафеты. Первая гонка стартует в 14:15, а вторая – в 17:55 по киевскому времени.

Кто будет бежать эстафеты в сборной Украины?

Программу первого этапа Кубка мира по биатлону откроет женская эстафета. Стартером нашей команды будет дебютантка Валерия Дмитренко, а финишером – Александра Меркушина.

Состав сборной Украины: Валерия Дмитренко – Кристина Дмитренко – Елена Городна – Александра Меркушина

О составе сборной Украины на мужскую эстафету сообщил Biathlonnews. Гонку пропустит Антон Дудченко, который готовится к смешанной эстафете.

Состав сборной Украины: Артем Тищенко, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный

Соревнования в Эстерсунде продолжатся 30 ноября. На этот день запланированы одиночная смешанная эстафета и классическая смешанная эстафета.