Новий біатлонний сезон розпочнеться у шведському Естерсунді. Вболівальники біатлону матимуть змогу стежити за перебігом подій у прямому ефірі, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися перший етап Кубка світу з біатлону?

Змагання у шведському Естерсунді триватимуть з 29 листопада до 7 грудня. Усі гонки першого етапу у прямому ефірі транслюватимуться на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Харків, Суспільне Чернігів тощо).

Тренерський штаб збірної України визначився із заявкою команди. Стартовий етап в Естерсунді пропустить Юлія Джима. Як пояснив в інтерв'ю Суспільне Спорт старший тренер збірної Микола Зоц, олімпійська чемпіонка отримала травму під час підготовки до сезону.

Заявка жіночої збірної України: Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна, Дарина Чалик. Юлія Джима

Заявка чоловічої збірної України: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал та Богдан Борковський.

У перший день змагань відбудуть жіночі та чоловічі естафети. Перша гонка стартує о 14:15, а друга – о 17:55 за київським часом.

Хто бігтиме естафети у збірній України?

Програму першого етапу Кубка світу з біатлону відкриє жіноча естафета. Стартером нашої команди буде дебютантка Валерія Дмитренко, а фінішером – Олександра Меркушина.

Склад збірної України: Валерія Дмитренко – Христина Дмитренко – Олена Городна – Олександра Меркушина

Про склад збірної України на чоловічу естафету повідомив Biathlonnews. Гонку пропустить Антон Дудченко, який готується до змішаної естафети.

Склад збірної України: Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал, Дмитро Підручний

Змагання в Естерсунді продовжаться 30 листопада. На цей день заплановані одиночна змішана естафета та класична змішана естафета.