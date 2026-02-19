На Олімпіаді новий скандал: охорона відібрала прапор у 12-річного хлопчика та викинула у сміття

На Олімпійських іграх-2026 стався новий скандал. Цього разу він стосувався прапора ЄС і маленького хлопчика.

У вівторок, 17 лютого, на льодовій арени "Санта Джулія" відбувся півфінал жіночого хокею між Швецією та США. Під час контролю безпеки у 12-річного учня вилучили прапор Європейського Союзу з рюкзака, повідомляє Corriere della Sera.

Що відомо про новий скандал на Олімпійських іграх?

Хоч цей прапор і використовується на Олімпійських іграх, відповідно до Олімпійської хартії він вважається політичним символом, оскільки не належить жодній окремій нації, і тому глядачі не можуть проносити його на трибуни.

Спочатку охоронці викинули прапор у сміття, але після протестів дорослих його повернули хлопчику, одночасно нагадуючи, "не виймати його" під час матчу.

Як ми можемо пояснити дитині, що символ її культурної ідентичності, якого ми її навчили, має залишатися прихованим, ніби це банер, який використовують ультрас?,

– заявив батько.

У фонді Мілан-Кортіна висловили жаль з приводу того, що сталося.

Вони повідомили, що зв'язалися з родиною, та додали, що питання було врегульоване з Департаментом безпеки.

Також фонд підкреслив, що Мілан-Кортіна-2026 і надалі прагне забезпечити гостинне та інклюзивне середовище для всіх глядачів.

