Олімпіада-2026: Україна може мати найменше представництво в історії
- Україна вже має 20 ліцензій на Олімпіаду-2026 у Мілані, зокрема в біатлоні, лижних перегонах, гірськолижному спорті, шорт-треку і фігурному катанні.
- Олімпіада-2026 пройде з 6 до 22 лютого в Італії, змагання розділені між шістьма кластерами у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.
До Зимових ігор в Мілан та Кортіні залишився місяць. Саме зараз визначаються власники ліцензій і формують остаточні списки учасників.
Кваліфікація до головних змагань чотириріччя у зимових видах спорту триватиме до 18 січня. Тож боротьба за нові перепустки для збірної ще не завершена, пише 24 Канал з посиланням на НОК.
Скільки спортсменів Україна вже гарантовано матиме на Олімпіаді?
Міністерство молоді та спорту перелічило 20 ліцензій, які українські спортсмени вже здобули:
- біатлон – 10;
- лижні перегони – 5;
- гірськолижний спорт – 2;
- шорт-трек – 2;
- фігурне катання – 1.
Точно має додатися до цього списку скелетон: учасник двох попередніх Олімпіад Владислав Гераскевич, за словами президента НОК Вадима Гутцайта, стане прапороносцем збірної в Мілані.
Як Україна була представлена на інших Олімпіадах?
Якщо брати суто Зимові ігри, то найменшу кількість ліцензій українці здобули у 2018 році на Олімпіаду в Пхьончхані. Там у протоколах під синьо-жовтим прапором були зазначені лише 33 спортсмени.
А найбільше представництво наша країна мала у 2002 році в Солт-Лейк-сіті – 68 атлетів. Але це не допомогло здобути бодай одну медаль.
Коли і де проходитиме Олімпіада-2026?
- Ігри цьогоріч приймає Італія: замість однієї "столиці" змагань локації розділені між шістьма кластерами у Мілані та альпійському курорті Кортіна-д'Ампеццо.
- Змагання відбуватимуть з 6 до 22 лютого, участь візьмуть більше 3500 атлетів у 16 видах спорту. Буде розіграно 116 комплектів медалей.
- До програми Ігор вперше внесли скі-альпінізм.