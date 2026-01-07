Олімпіада-2026: Україна може мати найменше представництво в історії

До Зимових ігор в Мілан та Кортіні залишився місяць. Саме зараз визначаються власники ліцензій і формують остаточні списки учасників.

Кваліфікація до головних змагань чотириріччя у зимових видах спорту триватиме до 18 січня. Тож боротьба за нові перепустки для збірної ще не завершена, пише 24 Канал з посиланням на НОК.

Скільки спортсменів Україна вже гарантовано матиме на Олімпіаді?

Міністерство молоді та спорту перелічило 20 ліцензій, які українські спортсмени вже здобули:

біатлон – 10;

лижні перегони – 5;

гірськолижний спорт – 2;

шорт-трек – 2;

фігурне катання – 1.

Точно має додатися до цього списку скелетон: учасник двох попередніх Олімпіад Владислав Гераскевич, за словами президента НОК Вадима Гутцайта, стане прапороносцем збірної в Мілані.

Як Україна була представлена на інших Олімпіадах?

Якщо брати суто Зимові ігри, то найменшу кількість ліцензій українці здобули у 2018 році на Олімпіаду в Пхьончхані. Там у протоколах під синьо-жовтим прапором були зазначені лише 33 спортсмени.

А найбільше представництво наша країна мала у 2002 році в Солт-Лейк-сіті – 68 атлетів. Але це не допомогло здобути бодай одну медаль.

