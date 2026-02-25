Олімпійську чемпіонку 2026 змусили повернути золоту медаль

Американка Аліса Лю тріумфувала на Олімпійських іграх-2026 в Італії у змаганнях одиночниць з фігурного катання. Проте зі своєю заслуженою золотою нагородою спортсменка провела зовсім небагато часу.

Організатори зв'язалися з Лю і заявили їй, що медаль потрібно повернути. Причиною стала проблема зі стрічкою, яка переслідувала багатьох призерів у Мілані і Кортіні, пише Sport Bible.

Що сталося з медаллю Аліси Лю?

Фігуристку спіткала та ж доля, що й її співвітчизницю, представницю США у гірськолижному спорті Брізі Джонсон: бурхливо святкуючи перемогу і стрибаючи від захвату, Лю "зламала" кріплення стрічки до медалі, і та впала на землю.

За словами спортсменки, нагорода трохи подряпалася і отримала кілька помітних вм'ятин. При цьому Аліса не хотіла її повертати: каже, що надто сильно прив'язалася до омріяного символу свого успіху.

Проте втрутилися олімпійські правила: якщо медаль зазнає пошкоджень, спортсмен зобов'язаний повернути її організаційному комітету і в обмін отримати нову.

На що скаржилися медалісти останніх Олімпіад?

Скандал зі стрічками медалей Олімпіади-2026 – далеко не перша скарга спортсменів на те, що здобуті ними нагороди мають проблеми з якістю.

Як пише Euronews, понад 100 атлетів, які здобули медалі Олімпійських ігор-2024 у Парижі, змушені були повернути їх через проблему з якістю. Особливо це стосувалося бронзових нагород, які вже за кілька місяців ставали дуже тьмяними, з помітними плямами на металі і слідами стирання покриття.

Виявилося, що виробник медалей використав неправильний сплав, який містив речовину, яка вступає в хімічну реакцію з повітрям. Медалі буквально окислювалися – в нових нагородах, які видали призерам замість зіпсованих, цю помилку виправили.

Чим відома Аліса Лю?