Лідер збірної України двічі впав та вилетів з Олімпіади: він був головною надією на медаль
- Дмитро Котовський, лідер української команди з лижної акробатики, двічі впав під час кваліфікації на Олімпіаді-2026, посівши 17-е місце.
- Олександр Окіпнюк здобув путівку до фіналу фристайлу на Олімпійських іграх, набравши 112,67 бала у своїй першій спробі.
Медальні сподівання України на Олімпійських іграх-2026 зазнали суттєвого удару: троє з чотирьох наших спортсменів у лижній акробатиці не подолали кваліфікацію. Особливо болісною стала невдача лідера команди Дмитра Котовського.
Котовський упродовж сезону певний час був лідером загального заліку Кубка світу і здобував перемогу на етапі. Але на олімпійському трампліні в Лівіньйо він зазнав подвійного фіаско, повідомляє 24 Канал.
Що сталося у кваліфікації фристайлу на Олімпійських іграх?
Під час виконання своїх спроб Котовський двічі впав, що завадило йому набрати достатню кількість балів для того, щоб претендувати на місце у фіналі.
Згідно з підсумковим протоколом, лідер збірної набрав лише 95,16 бала у своїй найкращій спробі і припинив боротьбу на 17-ому місці.
Ян Гаврюк та Максим Кузнєцов показали ще менш переконливі результати – 21 і 23 місця відповідно.
Натомість Олександр Окіпнюк вже з першої спроби зміг стрибнути на 112,67 бала і здобути путівку до фіналу. На другу кваліфікацію він вже не виходив і мав змогу відпочити перед вирішальною миттю – медальний шанс залишається.
Чому фристайл – головний зимовий вид для України?
- Лише у цій дисципліні ми здобували медалі на двох останніх Зимових Олімпіадах. Обидва рази на п'єдестал пошани підіймався Олександр Абраменко.
- У Пхьончхані українець став олімпійським чемпіоном, а чотири роки потому в Пекіні додав до цього срібло.
- Вперше в історії Україну у фристайлі на Олімпіаді представляють одразу 9 спортсменів.