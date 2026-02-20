Лідер збірної України двічі впав та вилетів з Олімпіади: він був головною надією на медаль

Медальні сподівання України на Олімпійських іграх-2026 зазнали суттєвого удару: троє з чотирьох наших спортсменів у лижній акробатиці не подолали кваліфікацію. Особливо болісною стала невдача лідера команди Дмитра Котовського.

Котовський упродовж сезону певний час був лідером загального заліку Кубка світу і здобував перемогу на етапі. Але на олімпійському трампліні в Лівіньйо він зазнав подвійного фіаско, повідомляє 24 Канал.

Що сталося у кваліфікації фристайлу на Олімпійських іграх?

Під час виконання своїх спроб Котовський двічі впав, що завадило йому набрати достатню кількість балів для того, щоб претендувати на місце у фіналі.

Згідно з підсумковим протоколом, лідер збірної набрав лише 95,16 бала у своїй найкращій спробі і припинив боротьбу на 17-ому місці.

Ян Гаврюк та Максим Кузнєцов показали ще менш переконливі результати – 21 і 23 місця відповідно.

Натомість Олександр Окіпнюк вже з першої спроби зміг стрибнути на 112,67 бала і здобути путівку до фіналу. На другу кваліфікацію він вже не виходив і мав змогу відпочити перед вирішальною миттю – медальний шанс залишається.

