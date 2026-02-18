Драма на Олімпіаді-2026: збірна Канади з хокею ледве пролізла у медальні матчі

У чоловічому хокейному турнірі на Олімпіаді-2026 ледь не сталася найбільша сенсація: зіркова команда Канади зі скрипом подолала 1/4 фіналу. Труднощі фаворитам несподівано створили чехи, які раніше поступилися їм у груповій стадії 0:5.

Канада за сім хвилин до фінальної сирени поступалася в рахунку. Але далі перевернула усе з ніг на голову, розповідає 24 Канал.

Як пройшов матч Канади та Чехії в 1/4 фіналу Олімпіади?

Усе починалося добре для канадців: молода зірка Селебріні закинув вже на 4-ій хвилині від стартової сирени. Але далі на Країну кленового листя чекав справжній шок.

Седлак зрівняв рахунок, а Селебріні з героя перетворився на негідника: під час його вилучення чехи реалізували більшість зусиллями Пастрнака. На першу перерву з перевагою несподівано пішла Чехія.

МакКіннон у другому періоді відновив рівновагу у більшості. Але канадці втратили капітана – травмувався Сідні Кросбі.

Третя двадцятихвилинка принесла чехам неймовірну надію: за 7 хвилин до кінця гри вони закинули у контратаці, яку завершив точним кидком Палат. І тут канадці знову змогли зібратися: Сузукі вдало підставив ключку під дальній кидок, спрямувавши шайбу у сітку.

3:3 за підсумками трьох періодів, і на команди чекав овертайм у форматі 3 польових. Тут зіграла роль індивідуальна майстерність гравців Канади – Марнер закинув вирішальну шайбу.

4:3 – феєричний чвертьфінал, у якому канадці ледве не пролетіли повз нагороди.

Що потрібно знати про плей-оф олімпійського турніру?