Росіяни використали Snoop Dogg, щоб оббрехати українців на Олімпіаді

Росія, яку не допустили до Олімпійських ігор-2026, зробила все, щоб очорнити змагання і участь в них українців. Для фабрики фейків використали навіть американського репера Snoop Dogg.

Співак у Мілані та Кортіні працює кореспондентом однієї з телемереж, а також просуває наступні літні Олімпійські ігри, які відбудуться в Лос-Анджелесі. У країні-агресорі спробували створити ілюзію, що Snoop Dogg проти українців, пише France 24.

Дивіться також Росіяни атакували українського фігуриста Марсака: що він сказав про "нейтральних" спортсменів

Який фейк запустили росіяни про Україну і Snoop Dogg?

У мережі з'явилося фальшиве відео з логотипом нібито американського розважального телеканалу, на якому стверджується, що Snoop Dogg відмовився від фото зі збірною командою України. Репер буцімто заявив, що українська армія "практикує нацизм".

За словами спеціалістів з протидії дезінформації, цей фейк став частиною кампанії росіян, яка носить назву "Перевантажання". Вона була активною і під час попередньої Олімпіади в Парижі 2024 року. Мета – дискредитувати Олімпійськиі ігри і конкретно Україну, а також створити негативне інформаційне тло щодо українських біженців у світі.

Які ще фейки про українців були на Олімпіаді?