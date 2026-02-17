Росіяни використали Snoop Dogg, щоб оббрехати українців на Олімпіаді
- Росія запустила фейкове відео з Snoop Dogg, стверджуючи, що він проти українців, щоб дискредитувати Олімпіаду та Україну.
- Росіяни також поширили фейки про українських перекладачів та антидопінгові правила для українців на Олімпіаді.
Росія, яку не допустили до Олімпійських ігор-2026, зробила все, щоб очорнити змагання і участь в них українців. Для фабрики фейків використали навіть американського репера Snoop Dogg.
Співак у Мілані та Кортіні працює кореспондентом однієї з телемереж, а також просуває наступні літні Олімпійські ігри, які відбудуться в Лос-Анджелесі. У країні-агресорі спробували створити ілюзію, що Snoop Dogg проти українців, пише France 24.
Який фейк запустили росіяни про Україну і Snoop Dogg?
У мережі з'явилося фальшиве відео з логотипом нібито американського розважального телеканалу, на якому стверджується, що Snoop Dogg відмовився від фото зі збірною командою України. Репер буцімто заявив, що українська армія "практикує нацизм".
За словами спеціалістів з протидії дезінформації, цей фейк став частиною кампанії росіян, яка носить назву "Перевантажання". Вона була активною і під час попередньої Олімпіади в Парижі 2024 року. Мета – дискредитувати Олімпійськиі ігри і конкретно Україну, а також створити негативне інформаційне тло щодо українських біженців у світі.
Які ще фейки про українців були на Олімпіаді?
- За повідомленням Центру протидії дезінформації РНБО України, росіяни спробували переконати світ у тому, що перекладачі української делегації втікають, скориставшись виїздом за кордон.
- Також Росія запустила фейк про те, що для українців нібито послабили антидопінгові правила, щоб дозволити вживання седативних препаратів.
- Раніше пропагандисти написали про те, що українців нібито поселили подалі від інших країн в олімпійському селищі.