Будуть порожні трибуни: організатори Олімпіади ризикують зганьбитися з відкриттям
- Організатори Олімпіади-2026 у Мілані стикаються з проблемою продажу квитків на церемонію відкриття, яка відбудеться 6 лютого.
- Щоб заповнити трибуни, пропонуються акції "купи одну, отримай одну безкоштовно", а вже продано 50 тисяч квитків, що робить подію масштабною для Зимових Олімпіад.
За два дні до церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 організатори мають проблему з продажем квитків. Для більш красивої телекартинки у Мілані пішли на радикальний крок.
Досі у продажі перебувають близько 10 тисяч перепусток. Вартість їх становить від 260 до 2026 євро, пише La Repubblica.
Дивіться також Де та коли дивитися онлайн церемонію відкриття Олімпійських ігор-2026
Як вирішують проблему порожніх місць на церемонії відкриття Олімпіади?
Користувачам, які зареєструвалися на платформі продажу квитків, почали надходити пропозиції придбати одну перепустку та отримати ще одну безкоштовно. Також про таку акцію повідомили вболівальники футбольного клубу Мілан, яким квитки на їхній рідний "Сан Сіро" пропонують через фанатські ресурси.
Що говорять організатори про порожні місця на відкритті Олімпіади?
Попри загрозу зазнати критики через незаповненість трибун, організатори Ігор в Мілані і Кортіні вважають, що досягли успіху. 50 тисяч вже проданих квитків зроблять цю церемонію відкриття безпрецедентно масштабною для Зимових Олімпіад.
Також італійці переконані, що в останні години перед початком шоу ажіотаж дозволить реалізувати й решту перепусток.
Коли відбудеться відкриття Олімпіади-2026?
- Церемонія на арені "Сан Сіро" у Мілані розпочнеться 6 лютого о 21 годині за київським часом.
- Хедлайнеркою, за повідомленням офіційного сайту Олімпіади, стане співачка Мерая Кері, також обіцяють виступи інших італійських та світових зірок.
- Головною інтригою відкриття традиційно буде спортсмен чи спортсменка, що запалить олімпійський факел.