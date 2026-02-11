"На 95% дискваліфікація": що може зробити МОК проти Гераскевича за "шолом пам'яті"

Скелетоніст Владислав Гераскевич ухвалив рішення ігнорувати заборону МОК та виступати на Олімпіаді у шоломі із зображенням вбитих Росією українських спортсменів. Наслідки для нього можуть бути різними.

Міжнародний олімпійський комітет бачить у діях Гераскевича порушення Олімпійської хартії. 24 Канал розбирався, яке покарання загрожує українцю.

Що говорять українці про дискваліфікацію Владислава Гераскевича?

Тренер та батько українського спортсмена Михайло Гераскевич у коментарі Главком назвав відсторонення від змагань дуже ймовірним варіантом подальшого розвитку подій.

Судячи зі вчорашніх абсолютно цинічних заяв МОК, то вірогідність рішення щодо дискваліфікації на сьогодні я оцінюю у 95%. Ми не можемо відступити. Якщо ми зараз відступимо, завтра вже росіяни будуть на змаганнях з прапорами. Будь-який протест будь-якого українського спортсмена буде миттєво каратися. Це в нас уже «екзистенційне протистояння» з МОК,

– сказав Михайло Гераскевич.

Так само вважає і президент НОК Вадим Гутцайт, який сказав, що за використання будь-чого забороненого міжнародною федерацією та МОК спортсменові цілком може загрожувати дискваліфікація.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний у розмові з Радіо Свобода пообіцяв, що держава буде боротися за справедливість щодо Гераскевича.

Ми будемо відстоювати його право. Звісно це мабуть не компенсує йому можливість виступити на Олімпійських іграх, але я вважаю, що в таких умовах ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми на цих Олімпійських іграх. Завдяки чому. Завдяки стійкості українського народу. Завдяки героїзму наших захисників, частина з яких віддала своє життя,

– наголосив Бідний.

Що сказали в МОК про можливу дискваліфікацію Гераскевича?

Під час виступу на щоденному брифінгу речник МОК Марк Адамс спробував перекласти відповідальність на інших спортсменів

Ми хочемо, щоб він змагався. Ми дуже-дуже хочемо, щоб у нього був свій момент. Це дуже-дуже важливо. Ми хочемо, щоб у всіх спортсменів був свій момент. І в цьому суть, ми хочемо, щоб у всіх спортсменів були чесні та рівні умови. І, знаєте, ці рекомендації погодили 4500 спортсменів, а також багато наших комісій спортсменів. Це те, чого хочуть ці спортсмени. Вони хочуть, щоб цей конкретний момент виступу був вільним від будь-яких відволікаючих факторів,

– цинічно сказав чиновник.

Що говорить Олімпійська хартія про вчинок Гераскевича?

Стаття 50 Олімпійської хартії, на яку посилається МОК у своїх зауваженнях, забороняє рекламу, політичну, релігійну чи расову пропаганду.

Також при розгляді цього випадку варто керуватися спеціально розробленими Рекомендаціями для спортсменів на Олімпіаді-2026, які містять інформацію щодо можливого покарання. МОК має враховувати дуже багато чинників:

ступінь порушення;

чи висловлення становило заклики, заборонені міжнародним гуманітарним правом, зокрема національну, расову чи релігійну ненависть;

чи потрібно захистити легітимні інтереси й цінності олімпізму;

чи було висловлення одноразовим;

чи були дії спортсмена добровільними чи під примусом;

чи скаржилися інші атлети.

Обираючи покарання, чиновники мають дуже велику свободу дій: базова санкція – дискваліфікація і позбавлення акредитації, але нічого не заважає МОК замість цього обмежития фінансовим штрафом.