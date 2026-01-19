Зірка збірної України чітко відреагував на звинувачення щодо своїх дій у соцмережах

Олександр Зінченко вже найближчим часом може змінити клубну прописку та з великою ймовірністю проведе другу частину сезону в Нідерландах. Його планує підписати Аякс – принциповий суперник ПСВ, де гравець виступав раніше.

Після появи цієї інформації в мережі звернули увагу на те, що українець відписався від свого колишнього клубу в соцмережах і повидаляв фото того періоду з інстаграму. Футболіст відреагував на ці розмови, повідомляє 24 Канал із посиланням на Трибуну.

Що сказав Зінченко про ПСВ?

Спортсмен заявив, що такі звинувачення від деяких фанатів не є доречними. За словами Зінченка, він уже давно зробив те, за що йому дорікають, тож ці факти ніяк не пов'язані з потенційним переходом в Аякс.

При цьому Олександр підкреслив, що з повагою ставиться до колишнього клубу. Олександр з теплотою згадує свій період виступів за ейндговенців.

Я не був на них підписаний вже дуже давно. Старі фото просто видалив вже дуже давно. І це ніяк не повʼязано з тим, що відбувається зараз. Тому що це повна маячня. Рік тому, граючи за Арсенал у Лізі чемпіонів проти ПСВ, коли я забив гол, я його не святкував. І з великою повагою ставлюсь до цього клубу, попри те, що я був там в оренді,

– зазначив Зінченко.

Що відомо про перехід Зінченка в Аякс?

Олександр у першій половині сезону-2025/2026 виступав в оренді за Ноттінгем Форест. Проте він не зміг стати стабільним гравцем основи й керівництво "лісників" напередодні вирішило, що хоче припинити співпрацю та повернути його в Арсенал.

У Лондоні також не розраховують на гравця. Протягом останніх днів з'являлося чимало чуток про майбутнє українця, а 18 січня відомий інсайдер Фабріціо Романо заявив, що Аякс домовився про оренду Зінченка до завершення кампанії-2025/2026.

Вже найближчим часом він має вилетіти в Амстердам для проходження медогляду. Після цього сторони підпишуть угоду, за якою Аякс повністю покриватиме зарплату футболіста.

Що відомо про кар'єру Зінченка?