14 лютого, 21:49
Неприємність перед матчами збірної: Зінченко отримав травму у першій грі в основі за Аякс

Микола Брежицький
Основні тези
  • Олександр Зінченко отримав травму у першому матчі в основі за Аякс, покинувши поле на 6-й хвилині з допомогою медиків.
  • Характер пошкодження та терміни відновлення поки невідомі, але травми переслідували його і раніше, під час виступів в Англії.

Українець Олександр Зінченко отримав травму у матчі за Аякс. Для лівого захисника це був перший поєдинок в основному складі амстердамців.

Гравця збірної України замінили на 6-й хвилині домашньої зустрічі проти Фортуни Сіттард. Футболіст покидав поле накульгуючи, передає 24 Канал.

Що відомо про пошкодження Зінченка?

На старті матчу Олександр зіштовхнувся з гравцем суперника та не зміг продовжити поєдинок. На його місце був змушений терміново вийти Оувен Вейндал.

Зінченко йшов з поля у супроводі медиків і помітно накульгував. Про характер травми Олександра і терміни відновлення наразі не повідомляли.

Не хочеться забігати наперед, але дуже насторожує цей стоп-кадр з прогином коліна всередину. Всі ми знаємо, що це означає. Крім хрестів в такому механізмі може пошкоджуватися і медіальна зв'язка коліна. Коліно – це завжди серйозно. Потрібно чекати МРТ, але добре, що Сашу відразу зняли. Чекаємо офіційних новин, але механізм травми дуже насторожує, 
– написав спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

Нагадаємо, вже у березні збірна України зіграє у плей-офф відбору до чемпіонату світу проти Швеції.

Травматичність Олександра

  • Травми переслідували Зінченка ще під час англійського етапу кар'єри. Футболісту довелося пропускати значні відрізки як у складі Арсеналу, так і у Ноттінгемі.
  • Через травми Олександр пропустив левову частку осінніх матчів збірної, зігравши лише у невдалих поєдинках з Францією (0:2) та Азербайджаном (1:1).
  • Контракт Зінченка з Аяксом розрахований до кінця нинішнього сезону.