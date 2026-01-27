Зінченко – знову гравець Арсенала: що відбувається з трансфером українця

Олександр Зінченко на крок наблизився до вирішення проблемної ситуації з клубною пропискою. У складі Ноттінгем Форест гравця збірної України ми вже точно не побачимо.

Зінченко відтепер більше не перебуває в оренді. Угоду з "лісниками" розірвано, а гравець формально повернувся у лондонський Арсенал, пише нідерландське видання Voetbal International.

Що відомо про трансфер Зінченка?

Зрозуміло, що у британській столиці Олександр не затримається, адже у його послугах Мікель Артета не зацікавлений. Тож основним варіантом продовження кар'єри українця залишається амстердамський Аякс.

Анулювання орендної угоди з Ноттінгемом означає, що тепер Зінченко може спокійно оформити перехід до клубу з Ередивізії. Очікується, що цього тижня він нарешті пройде медогляд та підпише з іменитою командою контракт на 6 місяців.

Нідерландські журналісти стверджують, що Арсенал навіть отримає за футболіста невелику компенсацію – це ті кошти, які спершу мали піти на оренду Олександра, а тепер оплатять повноцінний трансфер.

Скільки Зінченко зароблятиме в Аяксі?

Автор проєкту Ajax Financials, який стежить за витратами і прибутками нідерландського клубу, стверджує, що зарплата Зінченка упродовж перебування в Амстердамі складе 5 мільйонів євро на рік. Це менше, ніж українець отримував в Арсеналі.

Як Зінченко виступав у цьому сезоні?