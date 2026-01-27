Укр Рус
Sport News 24 Футбол Зінченко – знову гравець Арсенала: що відбувається з трансфером українця
27 січня, 20:44
2

Зінченко – знову гравець Арсенала: що відбувається з трансфером українця

Андрій Олійник
Основні тези
  • Олександр Зінченко розірвав орендну угоду з Ноттінгем Форест і формально повернувся в Арсенал, але очікується, що перейде в Аякс.
  • Зінченко підпише контракт з Аяксом на 6 місяців із зарплатою 5 мільйонів євро на рік, що менше, ніж він отримував в Арсеналі.

Олександр Зінченко на крок наблизився до вирішення проблемної ситуації з клубною пропискою. У складі Ноттінгем Форест гравця збірної України ми вже точно не побачимо.

Зінченко відтепер більше не перебуває в оренді. Угоду з "лісниками" розірвано, а гравець формально повернувся у лондонський Арсенал, пише нідерландське видання Voetbal International.

Дивіться також Зірка збірної України чітко відреагував на звинувачення щодо своїх дій у соцмережах 

Що відомо про трансфер Зінченка?

Зрозуміло, що у британській столиці Олександр не затримається, адже у його послугах Мікель Артета не зацікавлений. Тож основним варіантом продовження кар'єри українця залишається амстердамський Аякс.

Анулювання орендної угоди з Ноттінгемом означає, що тепер Зінченко може спокійно оформити перехід до клубу з Ередивізії. Очікується, що цього тижня він нарешті пройде медогляд та підпише з іменитою командою контракт на 6 місяців.

Нідерландські журналісти стверджують, що Арсенал навіть отримає за футболіста невелику компенсацію – це ті кошти, які спершу мали піти на оренду Олександра, а тепер оплатять повноцінний трансфер. 

Скільки Зінченко зароблятиме в Аяксі?

Автор проєкту Ajax Financials, який стежить за витратами і прибутками нідерландського клубу, стверджує, що зарплата Зінченка упродовж перебування в Амстердамі складе 5 мільйонів євро на рік. Це менше, ніж українець отримував в Арсеналі.

Як Зінченко виступав у цьому сезоні?

  • Оренда до Ноттінгема стала для гравця збірної України провалом: лише 5 матчів в АПЛ, 3 у єврокубках і по 1 у Кубку ліги та Кубку Англії.

  • За весь цей час в активі Зінченка жодної результативної дії.

  • Через травми Олександр пропустив левову частку осінніх матчів збірної, зігравши лише у невдалих поєдинках з Францією (0:2) та Азербайджаном (1:1).