Англійський клуб зацікавився лідером збірної України: раніше там грав легенда Динамо

Олександр Зінченко залишить лондонський Арсенал. Лідер збірної України втратив місце в основному складі "канонірів" через високу конкуренцію у команді, а також постійні травми.

Однак Зінченко може залишитись в Англії. Українським захисником цікавиться один з середняків вищого дивізіону країни, повідомляє 24 канал із посиланням на West Ham Zone.

Читайте також Англійський гранд зіткнувся з великою проблемою через українського футболіста

У який клуб може перейти Зінченко?

За інформацією джерела, Олександр Зінченко залишиться у Лондоні. Українським футболістом зацікавився місцевий Вест Хем, у якому раніше виступав Андрій Ярмоленко.

У Вест Хема є одна умова перед потенційним трансфером Олександра Зінченка. Клуб вимагає, щоб лідер збірної України пройшов детальне медичне обстеження, оскільки, "молотобійці" схвильовані травматичністю футболіста.

До слова. Олександр Зінченко перейшов влітку 2022 року. Дійсний контракт українського захисника з "канонірами" спливає у червні наступного року.

Зазначимо, що Олександр Зінченко пропустив чимало матчів Арсенала у минулому сезоні. Причиною цьому стали постійні проблеми з литковим м'язом лідера збірної України.

Раніше повідомляли, що відомий клуб, який любить грати з росіянами, цікавиться Олександром Зінченком. Команду очолює іменитий тренер Жозе Моурінью.