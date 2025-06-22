Ібрагімович виконав ефектний удар бісеклетою в басейні: видовищне відео

Колишній форвард збірної Швеції Златан Ібрагімович навіть на пенсії тішить своїх фанів красивими голами. Відсутність футбольного поля не заважає зірці світового футболу насолоджуватися грою.

43-річний Златан Ібрагімович перебуває у фантастичній формі. Доказом цього стало відео, яке опублікував культовий шведський форвард, пише 24 Канал.

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Топові скіли Ібрагімовича

Локацією для свого нового перформансу Ібра обрав басейн. Під час виконання подачі швед стрибнув на надувні матраци, які плавали у воді, та ефектно виконав фірмовий удар бісеклетою. М'яч після пострілу шведа потрапив точнісінько в імпровізовані ворота, які знаходилися між двома деревами.

Відео удару бісеклетою Ібрагімовича у басейні

Нагадаємо, що Златан Ібрагімович оголосив про завершення кар'єри 4 червня 2023 року. На той момент форварду було 41 рік. Найкращий бомбардир в історії збірної Швеції наразі працює радником власників італійського Мілана. У його зоні відповідальності перебуває перша команда та академія.

Раніше повідомлялося, що Мілан відмовився від підписання Олександра Зінченка. Італійці перемкнули свою увагу на гравця Тоттенхема.