Нове правило для воротарів: яку вимогу запровадять з наступного сезону

Міжнародна рада футболу (IFAB) внесла зміни у правила футболу. Організація боротиметься із затягуванням часу воротарями.

У Белфасті відбулося засідання Міжнародної ради футболу (IFAB). На ньому було прийнято кілька нововведень до правил гри мільйонів, пише 24 Канал з посиланням на сайт організації.

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IFAB бореться із затримкою часу

Найбільші зміни торкнулися гри голкіпера. За новими правилами, голкіпер матиме змогу тримати м'яч у руках не більше восьми секунд. У разі перевищення ліміту часу арбітр призначатиме кутовий удар для команди-суперниці.

Раніше арбітр реагував на затримку часу, якщо голкіпер тримав м'яч більше шести секунд. У таких випадках рефері призначав вільний удар.

Крім того, IFAB підтримала ініціативу ФІФА щодо тестування натільних камер, які носять офіційні особи матчів на змаганнях ФІФА. Це нововведення отримало позитивні відгуки під час проведення матчів в Англії.

Зазначимо, що нові правила будуть запроваджені починаючи з 1 липня 2025 року. Вони будуть чинними також для Клубного чемпіонату світу, який розпочнеться 14 червня.