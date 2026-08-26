38-річний спортсмен повертався додому ввечері 21 серпня, коли став мішенню озброєних зловмисників. Нападники були в балаклавах і після стрілянини втекли з місця злочину, пише The Sun.

Як нападники вбили Золані Тете

Трагедія сталася в Мдантсане, ПАР. За інформацією поліції, Тете перебував за кермом і чекав, поки відкриються ворота його будинку. У цей момент до автомобіля підійшли двоє чоловіків, які відкрили вогонь.

Боксер намагався врятуватися та заїхати на територію домоволодіння, однак отримав смертельні поранення. Медики не змогли йому допомогти – Тете помер безпосередньо на місці події.

Разом зі спортсменом в автомобілі перебувала 27-річна жінка. Вона також стала жертвою стрілянини та отримала кілька вогнепальних поранень. Постраждалу госпіталізували.

Після злочину нападники зникли. Наразі інформації про затримання підозрюваних немає, а правоохоронці встановлюють мотиви вбивства.

Тете мав повернутися на професійний ринг

Золані Тете був чемпіоном світу у двох вагових категоріях. За професійну кар'єру він провів 33 поєдинки, здобув 29 перемог, 22 з яких – нокаутом.

Найгучніший епізод кар'єри південноафриканця стався у 2017 році. Тете нокаутував Сібонісо Гонью лише за 11 секунд, встановивши рекорд як найшвидший нокаут у титульному бою.

Останній професійний поєдинок боксер провів у 2022 році. Згодом його дискваліфікували на чотири роки після позитивної допінг-проби. Термін відсторонення завершився у липні 2026 року, після чого Тете планував повернутися на ринг.

Однак здійснити своє повернення 38-річний чемпіон уже не встиг.