Несподіваний фаворит на "Золотий м'яч" 2025 залишив позаду Ямаля та Салаха

Футбольний сезон-2024/25 добігає до свого завершення. Тим часом у гонці за звання найкращого футболіста року з'явився новий претендент.

В оновленому рейтингу претендентів на "Золотий м'яч" 2025 відбулася зміна лідера. Гонку за здобуття нагороди несподівано очолив форвард ПСЖ Усман Дембеле, пише 24 Канал з посиланням на Goal.com.

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Зірка ПСЖ у компанії гравців Барселони

27-річний французький нападник є одним з лідерів "парижан" та доклав чимало зусиль для успішного виступу команди в Лізі чемпіонів. Дембеле випередив таких героїв єврокампанії-2024/25 як Рафінья та Ямаль. У чільній п'ятірці також перебувають Педрі та Салах.

Щодо форварда Ліверпуля, то він тривалий час був одним з головних претендентів на нагороду. Однак виліт "мерсисайдців" з Ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу суттєво зменшив шанси єгиптянина на нагороду. До речі, саме ПСЖ вибив Ліверпуль з турніру.

20 претендентів на "Золотий м'яч" 2025

1. Усман Дембеле (ПСЖ)

2. Ламін Ямаль (Барселона)

3. Рафінья Діас (Барселона)

4. Педрі (Барселона)

5. Мохамед Салах (Ліверпуль)

6. Роберт Левандовський (Барселона)

7. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)

8. Гаррі Кейн (Баварія)

9. Кіліан Мбаппе (Реал)

10. Нуну Мендеш (ПСЖ)

11. Деклан Райс (Арсенал)

12. Джуд Беллінгем (Реал)

13. Вінісіус Жуніор (Реал)

14. Вітінья (ПСЖ)

15. Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)

16. Віктор Дьокереш (Спортинг)

17. Лаутаро Мартінес (Інтер)

18. Дезіре Дуе (ПСЖ)

19. Букайоко Сака (Арсенал)

20. Дензел Думфріс (Інтер)

Нагадаємо, що володар "Золотого м'яча" 2024 іспанець Родрі не зможе захистити титул. Через важку травму хавбек Манчестер Сіті пропустив практично весь сезон.

Нагадаємо, що у мідвік відбулися перші півфінальні матчі Ліги чемпіонів-2024/25. Парі Сен-Жермен на виїзді з голом Дембеле переміг Арсенал (1:0), а Барселона та Реал зіграли в бойову нічию 3:3.