Несподіваний фаворит на "Золотий м'яч" 2025 залишив позаду Ямаля та Салаха
- Усман Дембеле з ПСЖ очолив рейтинг претендентів на "Золотий м'яч" 2025, випередивши таких гравців, як Ламін Ямаль та Мохамед Салах.
- У топ-20 претендентів входять також гравці, як-от Рафінья, Педрі, Роберт Левандовський, Джанлуїджі Доннарумма та інші.
Футбольний сезон-2024/25 добігає до свого завершення. Тим часом у гонці за звання найкращого футболіста року з'явився новий претендент.
В оновленому рейтингу претендентів на "Золотий м'яч" 2025 відбулася зміна лідера. Гонку за здобуття нагороди несподівано очолив форвард ПСЖ Усман Дембеле, пише 24 Канал з посиланням на Goal.com.
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Зірка ПСЖ у компанії гравців Барселони
27-річний французький нападник є одним з лідерів "парижан" та доклав чимало зусиль для успішного виступу команди в Лізі чемпіонів. Дембеле випередив таких героїв єврокампанії-2024/25 як Рафінья та Ямаль. У чільній п'ятірці також перебувають Педрі та Салах.
Щодо форварда Ліверпуля, то він тривалий час був одним з головних претендентів на нагороду. Однак виліт "мерсисайдців" з Ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу суттєво зменшив шанси єгиптянина на нагороду. До речі, саме ПСЖ вибив Ліверпуль з турніру.
20 претендентів на "Золотий м'яч" 2025
- 1. Усман Дембеле (ПСЖ)
- 2. Ламін Ямаль (Барселона)
- 3. Рафінья Діас (Барселона)
- 4. Педрі (Барселона)
- 5. Мохамед Салах (Ліверпуль)
- 6. Роберт Левандовський (Барселона)
- 7. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
- 8. Гаррі Кейн (Баварія)
- 9. Кіліан Мбаппе (Реал)
- 10. Нуну Мендеш (ПСЖ)
- 11. Деклан Райс (Арсенал)
- 12. Джуд Беллінгем (Реал)
- 13. Вінісіус Жуніор (Реал)
- 14. Вітінья (ПСЖ)
- 15. Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)
- 16. Віктор Дьокереш (Спортинг)
- 17. Лаутаро Мартінес (Інтер)
- 18. Дезіре Дуе (ПСЖ)
- 19. Букайоко Сака (Арсенал)
- 20. Дензел Думфріс (Інтер)
Нагадаємо, що володар "Золотого м'яча" 2024 іспанець Родрі не зможе захистити титул. Через важку травму хавбек Манчестер Сіті пропустив практично весь сезон.
Нагадаємо, що у мідвік відбулися перші півфінальні матчі Ліги чемпіонів-2024/25. Парі Сен-Жермен на виїзді з голом Дембеле переміг Арсенал (1:0), а Барселона та Реал зіграли в бойову нічию 3:3.