Наприкінці жовтня став відомий новий володар призу "Золотий М'яч" від журналу France Football. Журналісти провідних видань світу віддали свою перевагу іспанцю Родрі.

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Зірка Ліверпуля фаворит

Футболіст Манчестер Сіті здобув нагороду завдяки впевнені грі за Манчестер Сіті в АПЛ та збірну Іспанії на переможному Євро-2024. Тепер же ЗМІ активно прогнозують наступного переможця цієї премії.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Goal, вже відомі 15 головних претендентів на Золотий М'яч-2025. Наразі беззаперечним фаворитом вважається форвард Ліверпуля Мохамед Салах.

Рейтинг претендентів на Золотий М'яч-2025:

Мохамед Салах (Ліверпуль) Вінісіус Жуніор (Реал) Рафінья (Барселона) Джамал Мусіала (Баварія) Роберт Левандовський (Барселона) Ламін Ямаль (Барселона) Кіліан Мбаппе (Реал) Гаррі Кейн (Баварія) Коул Палмер (Челсі) Флоріан Вірц (Баєр) Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) Джуд Беллінгем (Реал) Антуан Грізманн (Атлетико) Букайо Сака (Арсенал) Віктор Дьокереш (Спортинг)

Єгиптянин проводить фантастичний сезон, оформивши 18 голів та 15 асистів у 22-х матчах. Його феєрія допомагає Ліверпулю лідирувати в АПЛ та Лізі чемпіонів.

Цікавий факт. Мохамед Салах може стати лише другим африканцем, який виграє Золотий М'яч. Першим був ліберієць Джордж Веа, який отримав нагороду у 1995 році.

Головними конкурентами єгипетської зірки вважаються бразильці Вінісіус та Рафінья, які представляють Реал та Барселону. Цікаво, що перший був близьким до отримання Золотого М'яча-2024, але все ж трохи поступився у голосуванні Родрі.

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Топ-п'ятірку замикають Джамал Мусіала з Баварії та Роберт Левандовський з Барселони. Нагородження Золотим М'ячем-2025 відбудеться восени наступного року за підсумком сезону 2024-2025.