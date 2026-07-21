Вже не Мессі: названо нового фаворита на виграш "Золотого м'яча" після ЧС-2026

Чемпіонат світу з футболу-2026 підійшов до завершення. Турнір у США, Канаді та Мексиці тривав понад місяць та складався аж зі 104-х матчів.

Як завжди, результати Мундіалю мають вагомий вплив на визначення володаря "Золотого м'яча". Ця нагорода від France Football є найбільш престижним індивідуальним трофеєм у світовому футболі, повідомляє GiveMeSport.

Хто виграє Золотий м'яч-2026

Тим часом, з'явився оновлений список фаворитів на "Золотий м'яч" після завершення чемпіонату світу. І у цьому рейтингу тепер сформувався новий лідер.

Ним став вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль. У свої 19 років гравець вже встиг виграти чемпіонат світу та Європи, а також чимало внутрішніх трофеїв із клубом.

На Мундіалі Ямаль не був дуже результативним, забивши лише один м'яч. Проте гравець був ключовим для збірної Іспанії, яка стала переможцем чемпіонату світу.

Чи є шанси у Мессі

У фіналі "фурія роха" мінімально здолала Аргентину завдяки голу Феррана Торреса. До цього матчу фаворитом на нагороду був Ліонель Мессі, але тепер аргентинець впав на третю сходинку.

Другим у списку йде Гаррі Кейн, який забив за сезон 61 гол у складі Баварії. На Мундіалі англієць виграв бронзові медалі та відзначився шістьма м'ячами.

Рейтинг фаворитів на "Золотий м'яч"-2026:

Ламін Ямаль (Барселона) Гаррі Кейн (Баварія) Ліонель Мессі (Інтер Маямі) Родрі (Манчестер Сіті) Усман Дембеле (ПСЖ) Кіліан Мбаппе (Реал) Майкл Олісе (Баварія) Джуд Беллінгем (Реал) Деклан Райс (Арсенал) Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

На четверте місце піднявся півзахисник Манчестер Сіті Родрі, який брав "Золотий м'яч" у 2024-му. Саме іспанець був визнаний найкращим гравцем всього чемпіонату світу-2026.

Топ-п'ятірку замикає чинний володар трофею Усман Дембеле. Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 26 жовтня 2026 року в Лондоні.