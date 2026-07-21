Вже не Мессі: названо нового фаворита на виграш "Золотого м'яча" після ЧС-2026
Чемпіонат світу з футболу-2026 підійшов до завершення. Турнір у США, Канаді та Мексиці тривав понад місяць та складався аж зі 104-х матчів.
Як завжди, результати Мундіалю мають вагомий вплив на визначення володаря "Золотого м'яча". Ця нагорода від France Football є найбільш престижним індивідуальним трофеєм у світовому футболі, повідомляє GiveMeSport.
Хто виграє Золотий м'яч-2026
Тим часом, з'явився оновлений список фаворитів на "Золотий м'яч" після завершення чемпіонату світу. І у цьому рейтингу тепер сформувався новий лідер.
Ним став вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль. У свої 19 років гравець вже встиг виграти чемпіонат світу та Європи, а також чимало внутрішніх трофеїв із клубом.
На Мундіалі Ямаль не був дуже результативним, забивши лише один м'яч. Проте гравець був ключовим для збірної Іспанії, яка стала переможцем чемпіонату світу.
Чи є шанси у Мессі
У фіналі "фурія роха" мінімально здолала Аргентину завдяки голу Феррана Торреса. До цього матчу фаворитом на нагороду був Ліонель Мессі, але тепер аргентинець впав на третю сходинку.
Другим у списку йде Гаррі Кейн, який забив за сезон 61 гол у складі Баварії. На Мундіалі англієць виграв бронзові медалі та відзначився шістьма м'ячами.
Рейтинг фаворитів на "Золотий м'яч"-2026:
- Ламін Ямаль (Барселона)
- Гаррі Кейн (Баварія)
- Ліонель Мессі (Інтер Маямі)
- Родрі (Манчестер Сіті)
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Кіліан Мбаппе (Реал)
- Майкл Олісе (Баварія)
- Джуд Беллінгем (Реал)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)
На четверте місце піднявся півзахисник Манчестер Сіті Родрі, який брав "Золотий м'яч" у 2024-му. Саме іспанець був визнаний найкращим гравцем всього чемпіонату світу-2026.
Топ-п'ятірку замикає чинний володар трофею Усман Дембеле. Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 26 жовтня 2026 року в Лондоні.