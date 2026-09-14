Не Мессі і навіть не Мбаппе: Transfermarkt назвали фаворита на "Золотий м'яч"

Трохи більше місяця лишилося до оголошення володаря "Золотого м'яча" 2026 року. Цьогоріч церемонія сповнена реальної інтриги: фаворит змінюється ледь не щотижня, а на приз претендують не менше 5 футболістів.

Свій прогноз у цікавому форматі дали аналітики відомого порталу Transfermarkt. Вони визначили власного переможця, а інших претендентів поділили на декілька категорій, пише 24 Канал.

Хто виграє "Золотий м'яч" 2026

Редакція ресурсу, який оцінює трансферну вартість футболістів, вважає, що найбільше заслужив отримати нагороду нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн.

Форвард і справді вражає своєю результативністю: наприклад, нещодавно він забив 150-ий гол у футболці мюнхенського гранда, зігравши за баварців усього 153 матчі.

Інші 11 гравців потрапили у різні категорії – "Суперники", "У боротьбі", "Аутсайдери" та "Малоймовірні".

Суперниками Кейна аналітики вважають двох чемпіонів світу – Ламіна Ямаля та Родрі. Обидва неодноразово очолювали різноманітні рейтинги "Золотого м'яча" від футбольних видань. Для Родрі це могла б бути вже друга така нагорода, він перемагав у 2024 році.

Хвіча Кварацхелія та Кіліан Мбаппе мають дещо менші шанси на здобуття призу. Хоча обидва провели яскравий сезон, а грузинський вінгер, хоч і не грав на Мундіалі, виграв з ПСЖ Лігу чемпіонів.

Ліонель Мессі, Джуд Беллінгем, Усман Дембеле та Майкл Олізе навряд чи поїдуть з церемонії у Лондоні із золотою сферою у руках, але усі вони теж можуть занести 2026 рік собі в актив.

Зовсім не вірять у Transfermarkt, що "Золотий м'яч" дістанеться Ерлінгу Голанду, Пау Кубарсі чи Фабіану Руїсу.

Коли і де відбудеться церемонія "Золотий м'яч"

Чи збудеться прогноз щодо Кейна, дізнаємось 26 жовтня. Визначати володаря нагороди будуть не у Парижі, як зазвичай, а в Лондоні.

Номінантів оголосили 8 вересня, там, на жаль, немає футболістів з України.