"Золотий м'яч" 2026: відомі усі номінанти – чи є футболісти з України

У вівторок, 8 вересня, французьке видання France Football розкрило прізвище усіх номінантів на "Золотий м'яч" 2026. За нагороду найкращому футболісту року поборються 30 футболістів.

До престижного списку увійшли як головні зірки світового футболу, так і кілька гравців, для яких номінація стала визнанням успішного сезону. Водночас у переліку знайшлося місце для кількох несподіваних прізвищ, передає 24 Канал.

Хто претендує на "Золотий м'яч"

Головними претендентами на нагороду стали представники ПСЖ, Реала, Барселони, Арсенала та Баварії. Серед номінантів – Усман Дембеле, Ламін Ямаль, Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор, Гаррі Кейн, Ерлінг Холанд та Вітінья.

Також до списку потрапили Ліонель Мессі, Бруну Фернандеш, Джуд Беллінгем, Ашраф Хакімі, Лаутаро Мартінес, Деклан Райс, Родрі та Фабіан Руїс.

Повний список номінантів на "Золотий м'яч" 2026:

Джуд Беллінгем (Реал, Англія);

Пау Кубарсі (Барселона, Іспанія);

Марк Кукурелья (Челсі/Реал, Іспанія);

Усман Дембеле (ПСЖ, Франція);

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Португалія);

Луїс Діас (Баварія, Колумбія);

Габріел (Арсенал, Бразилія);

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія);

Ашраф Хакімі (ПСЖ, Марокко);

Гаррі Кейн (Баварія, Англія);

Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія);

Ламін Ямаль (Барселона, Іспанія);

Садіо Мане (Аль-Наср, Сенегал);

Маркіньйос (ПСЖ, Бразилія);

Лаутаро Мартінес (Інтер, Аргентина);

Кіліан Мбаппе (Реал, Франція);

Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалія);

Ліонель Мессі (Інтер Майамі, Аргентина);

Жоау Невеш (ПСЖ, Португалія);

Майкл Олісе (Баварія, Франція);

Вільян Пачо (ПСЖ, Еквадор);

Хуліан Андрес Кіньонес (Аль-Кадісія, Мексика);

Деклан Райс (Арсенал, Англія);

Родрі (Манчестер Сіті/Барселона, Іспанія);

Фабіан Руїс (ПСЖ, Іспанія);

Вільям Саліба (Арсенал, Франція);

Ферран Торрес (Барселона/ПСЖ, Іспанія);

Дайо Упамекано (Баварія, Франція);

Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія);

Вітінья (ПСЖ, Португалія).

Українців серед номінантів немає

Жоден представник України не потрапив до фінальної 30-ки претендентів на "Золотий м'яч" 2026.

Цікаво, що серед номінантів цього року також немає жодного воротаря. Усі 30 футболістів, представлені France Football, грають на позиціях польових гравців. Раніше французьке видання оголосило список номінантів у різних категоріях.

Переможця "Золотого м'яча" визначать за підсумками голосування представників світових футбольних медіа.

Нагадаємо, офіційна церемонія вручення головної індивідуальної нагороди відбудеться 26 жовтня в Лондоні. Там будуть оголошені переможці всіх номінацій.